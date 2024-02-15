СБУ заявила, що троє її співробітників, які стежили за Bihus.Info, вирушили в зону бойових дій

Про це СБУ повідомила у відповідь на запит видання.

Видання запитувало спецслужбу, чи продовжують виконувати свої службові обов'язки співробітники ДЗНД СБУ, котрі є фігурантами журналістського розслідування, а саме: Ігор Кравченко, Євген Коноваленко й Тарас Садовник.

Відомство відповіло, що ці співробітники, згідно з наказом голови СБУ Василя Малюка, були переміщені для виконання оперативно-бойових завдань у зону проведення бойових дій, зокрема на території Донецької та Луганської областей.

У СБУ заявили, що нині триває робота з переформатування діяльності департаменту.

Наразі виконувачем обов'язків керівника ДЗНД СБУ став Андрій Іщук, а попереднього керівника, Романа Семенченка, звільнили після скандалу зі стеженням за журналістами.

Що відомо про скандал із Bihus.Info

16 січня в мережі з'явилося відео, на якому видно, що працівники Bihus.Info вживали наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що звільнив їх. Він також уточнив, що на відео – оператори, а журналісти наркотиків не вживали.

Пізніше Денис Бігус додав, що за його співробітниками стежили близько року.

17 січня учасники Медіаруху заявили про системний тиск на журналістів і закликали президента Володимира Зеленського взяти на контроль розслідування злочинів проти медіа. Того ж дня СБУ відкрила провадження.

Згодом колишні співробітники проєкту Bihus.Info звернулися до Нацполіції через приховану відеозйомку та прослуховування. Правоохоронці зареєстрували провадження. На наступний день "Народна правда" видалила матеріал про Bihus.Info. Зазначається, що 16 січня саме цей канал почав поширювати відео зі стеженням за командою журналістів.

19 січня команда Bihus.Info заявила, що за їхніми даними до стеження було залучено щонайменше 30 людей.

Невдовзі президент України Володимир Зеленський повідомив, що одразу після повідомлення про стеження за медійниками запрошував до себе голову Служби безпеки Василя Малюка. Президент наголосив, що інцидент слід ретельно розслідувати.

5 лютого розслідувачі Bihus.Info опублікували розслідування щодо стеження за ними. Завдяки відео з камер безпеки відпочинкового комплексу команда ідентифікувала, що стеження організував департамент захисту національної державності (ДЗНД) СБУ. Очільник спецслужби Василь Малюк має виступити у Верховній Раді з доповіддю з цього приводу.

13 лютого стало відомо, що у межах розслідування справи Bihus.Info правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів.