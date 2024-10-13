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У Раді не вистачає голосів на підтримку економічного бронювання, - нардеп Веніславський

Марія Науменко
13 жовтня, 2024 неділя
16:50
Суспільство Федір Веніславський

Нардеп, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив про відсутність достатньої кількості голосів у парламенті для підтримки законопроєкту про економічне бронювання військовозобов'язаних

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю Radio NV.

За словами Веніславського, ідея залишається дискусійною, оскільки тісно пов'язана з існуючими тіньовими схемами ухилення від мобілізації.

"І одна з пропозицій перевести це в легальне русло — щоб люди, які хочуть відкупитися, вони мали можливість отримати (високооплачувану, - ред.) роботу з відповідними відрахуваннями до бюджету. І це альтернатива (позбавлення, - ред.) від цих тіньових схем.

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Проте, він підкреслив, що у парламенті мають сумніви з цього питання, пов'язані з нерівним доступом до ресурсів та можливостей.

"На сьогодні я не бачу, що в парламенті є достатня кількість голосів для підтримки такого економічного бронювання. Тому що це ще один водорозділ між тими, хто має гарну роботу, хто має гроші, і тими, хто таких грошей не має", - підсумував нардеп.

Що таке економічне бронювання

Законопроєкт №11331 передбачає економічне бронювання військовозобов'язаних працівників для підтримки критично важливих галузей економіки.

Підприємства можуть бронювати до 50% своїх працівників, сплачуючи підвищений військовий збір та дотримуючись встановлених критеріїв доходу та відсутності боргів.

Механізм спрямований на стабілізацію економіки, але потребує прозорої реалізації для запобігання зловживанням.

Що відомо про бронювання від мобілізації

У червні уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.

17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.

Менш ніж за місяць, із 17 липня по 5 серпня, бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств.

У серпні Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати усіх своїх працівників від мобілізації.

15 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі понад 900 тис. українців отримали бронь від мобілізації, але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання.

Теги:
Економіка
Україна
політика
мобілізація
Війна з Росією
Федір Веніславський
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