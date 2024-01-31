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В Україні працюють над створенням реєстру виробників коноплі

31 січня, 2024 середа
16:09
Суспільство марихуана

Мінагрополітики України працює над створенням реєстру виробників технічної коноплі та механізму відбору проб на вміст наркотичних речовин

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, наразі закон про легалізацію медичного канабісу очікує підпису президента, однак відомство вже працює над проєктом наказу про створення реєстру виробників технічної коноплі та проєктом постанови уряду щодо регламенту відбору проб для аналізу вмісту наркотичних речовин.

"Мінагрополітики створить електронний реєстр, куди буде вноситися інформація про виробників технічної коноплі. Щоб було зрозуміло, хто вирощує, скільки і яке використовує насіння. Не потрібно буде отримувати ліцензії, квоти чи окремі дозволи на вирощування. Також готується постанова уряду про Регламент відбору проб коноплі в період цвітіння", - розповів Висоцький.

Він зазначив, що проєкт наказу буде оприлюднено для громадського обговорення.

Що відомо про закон про медичний канабіс

У липні 2021 року Верховна Рада не підтримала законопроєкт про медичний канабіс №5596. Документ повернули на доопрацювання. Тоді народний депутат Микола Княжицький наголошував, що в законопроєкті про канабіс має бути чітко прописаний контроль за вирощуванням коноплі.

У листопаді 2021 року законопроєкт про медичний канабіс винесли на громадське обговорення.

10 червня 2022 року Верховна Рада зареєструвала урядовий законопроєкт про медичний канабіс під номером 7457. Перед тим уряд підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні.

Низка українських громадських організацій вимагала від Верховної Ради ухвалити згаданий законопроєкт. Законопроєкт під назвою "Про регулювання обігу рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" передбачає не повний легалайз, але дає дозвіл на використання рослини тільки у медичних та наукових цілях. 

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що доцільність терапевтичного застосування конопель підтверджена вченими для таких станів. паліативна допомога (в основному препарати на основі канабісу застосовують для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які потребують допомоги, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).

7 липня 2023 року в МОЗ заявили про підтримку законопроєкту щодо легалізації медичного канабісу.

13 липня Верховна Рада підтримала документ у першому читанні, а 21 грудня - у другому. Однак фракція "ЄС" заявила, що законопроєкт має три ключові недоліки.

22 грудня фракція "Батьківщини" заблокувала підписання законопроєкту. Ініціатори постанови заявили, що розгляд та ухвалення законопроєкту нібито відбулося із порушенням регламенту. Однак 16 січня Рада розблокувала підписання документа.

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Теги:
Здоров'я
Україна
Медицина
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