Аварії на Nord Stream: компанія вимагає понад 400 млн євро компенсації за вибухи на газопроводах

Про це повідомляє Reuters.

Nord Stream подає в суд на Lloyd's Insurance Company та Arch Insurance. Позов було подано до Вищого суду Лондона у лютому.

Швейцарська компанія Nord Stream підтвердила в електронному листі наявність договірного спору в комерційних судах Лондона між нею та страховиками трубопровідної системи.

У судових клопотаннях зазначено, , що поточна попередня оцінка Nord Stream "витрат на осушення та стабілізацію трубопроводу, повний ремонт та заміну втрачених запасів газу" становить від 1,2 до 1,35 млрд євро. При цьому джерела компанії відзначають, що Nord Stream розраховує отримати всього 400 млн євро.

У позові Nord Stream також говориться, що один із трубопроводів виглядав "спотвореним і деформованим" в одній частині, де він був пошкоджений, але "здавався гладким і порізаним" в іншому.

Що передувало

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі Nord Stream сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу відбувся витік газу.

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів 26 вересня стався вибух. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у ній слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.

У березні стало відомо, Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування вибухів. У квітні у Данії підтвердили, що російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом за чотири дні до того, як труби було підірвано.

У червні видання The Wall Street Journal написало, що ті, хто влаштував диверсію на газопроводах, могли використовувати Польщу як базу для проведення атаки. При цьому видання посилається на результати аналізу даних з яхти Andromeda, яка, ймовірно, використовувалася для здійснення підриву газопроводів. Згідно з ними, судно заходило в польські води, відхилившись від курсу.

Водночас Польща спростувала причетність до підриву і підтвердила, що версія про причетність Росії залишається в силі.

10 жовтня Польща надала Німеччині докази причетності росіян до вибуху на газопроводах Nord Stream, але Берлін скептично ставиться до цієї інформації.

Прокуратура Швеції вже найближчими днями може оголосити про припинення розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік", які стались у вересні 2022 року. Правоохоронці нібито не знайшли "конкретних підозрюваних".