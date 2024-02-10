Експосол США в Україні Тейлор заявив, що наміри Путіна вести перемовини щодо перемир'я з Вашингтоном не мають сенсу

Про це повідомляє The Hill.

"Це нереально. Це не має сенсу", - заявив Тейлор. - Росіяни ведуть війну проти України вже майже два роки, угода про припинення цієї війни має бути досягнута між росіянами та українцями".

В інтерв'ю з Такером Карлсоном російський лідер заявив, що двері для переговорів щодо припинення війни в регіоні відкриті.

Тейлор заявив, що, хоча США надавали Україні допомогу в її контрнаступі, "саме росіяни та українці покладуть край цій війні".

Експосол додав, що президент України Володимир Зеленський посилив свої прохання до Європи про допомогу, оскільки внутрішні конфлікти в Конгресі затримують відправку критично важливих пакетів допомоги Києву.

"Президент Зеленський явно потребує допомоги США, - наголосив Тейлор. - Він потребує її для того, щоб захиститися від того, що він має, і врешті-решт відтіснити росіян. Тому він турбується про цей пакет допомоги, який знаходиться тут, у Вашингтоні".

Що відомо про інтерв'ю Путіна Карлсону

6 лютого Такер Карлсон прибув до РФ, аби взяти інтерв'ю у Путіна. У ЄС заявили, що Путін – хронічний брехун, тому, ймовірно, виправдовуватиме російську агресію проти України.

Під час розмови з Карлсоном Путін визнав, що Росія не досягла своїх цілей у війні проти України. Водночас він звинуватив Київ у небажанні вести перемовини та заявив, що надсилав США сигнали про те, що вони мають перестати постачати зброю Україні – тоді війна завершиться за кілька тижнів.

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Також, відповідаючи на запитання, хто підірвав Nord Stream, російський президент звинуватив у цьому американські спецслужби та Німеччину, яка мовчить з цього приводу.

Представник ГУР Андрій Юсов, коментуючи інтерв'ю Путіна Карлсону, назвав російського диктатора "геополітичним божевільним", який "розповідає якісь нісенітниці про міжнародне право, історію, вирішує, якій нації існувати чи не існувати, меми про австрійський генштаб".

Як заявили аналітики Інститут вивчення війни (ISW), у Кремлі розраховують, що інтерв’ю президента РФ Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону створить інформаційний ефект та істерику на Заході.