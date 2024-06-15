Голова МЗС Угорщини Сійярто розповів, чому країна не ветувала початок переговорів України про вступ до ЄС

Про це він написав у facebook.

Сійярто розповів, що в Брюсселі тривають запеклі дискусії щодо умов, за яких мають розпочатися перемовини про вступ України в ЄС, під час яких "Угорщина тримає позицію, що повага прав національних меншин має бути обов'язковою умовою будь-якого прогресу".

За його словами, деякі країни-члени не хотіли чути про ці умови.

"Але ми дали зрозуміти, що наполягаємо на відновленні прав меншин, які присвячені збереженню національної ідентичності, використанню рідної мови та вивченню рідної мови", - зазначив голова угорської дипломатії.

Сійярто заявив, що після жвавих дебатів у Брюсселі ввечері 14 червня були досягнуті домовленості: "всі угорські умови були включені в рамковий документ переговорів".

"Так тепер і у нас в Брюсселі є документ, що Україна має повернути права, відібрані у закарпатців за останні кілька років", - наголосив голова МЗС Угорщини.

Вступ України до ЄС: що відомо

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

21 лютого 2024 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.

22 лютого президент Зеленський сказав, що мета України - почати переговори про вступ до ЄС до червня.

12 березня стало відомо, що єврокомісар Варгеї пропонує визнати завершеними лише два з чотирьох кроків, необхідних для вступу України до ЄС.

29 травня повідомлялось, що Євросоюз планує розпочати переговори про членство України в блоці до того, як Угорщина почне головувати в Раді ЄС 1 липня. Більшість умов для вступу Київ виконав.

7 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Єврокомісія підтримала початок переговорів щодо вступу України в ЄС.

14 червня посли Євросоюзу домовилися про переговорні рамки щодо вступу України та Молдови до блоку.