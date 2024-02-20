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"Мала дві розмови з Джонсоном": посол США Брінк переконана, що конгрес проголосує за допомогу Україні

20 лютого, 2024 вiвторок
21:34
Світ Посол США в Україні Бріджит Брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк висловила впевненість, що конгрес схвалить законопроєкт щодо допомоги Україні. Вона зазначила, що мала дві розмови із спікером палати представників Майком Джонсоном, який розуміє важливість програшу РФ у війні проти України

Про це вона заявила на брифінгу в Києві, повідомляє Укрінформ.

"Я можу сказати, що мала дві розмови зі спікером (палати представників США Майком Джонсоном, – ред.). Він підтримує Україну та розуміє, наскільки важливо, щоб Росія програла в цій війні, але конгрес визначатиме час для цього кроку. Я впевнена в цьому, але час мені невідомий", – розповіла Брінк.

За її словами, Штати не мають "плану Б", адже зосереджені на "плані А" - конгрес "схвалює запит президента, і він підписує додатковий запит для України".

Брінк зауважила, що президентський запит має три частини: безпекова складова, а саме зброя, пряма бюджетна та економічна підтримки. За її словами, мета прямої бюджетної підтримки - допомогти Україні досягти самодостатності. Вона також передбачає інвестиції в енергетичну інфраструктуру та для зростання експорту.

"Я впевнена, що підтримка буде ухвалена. Терміни й точний склад – про це мені невідомо. Це дуже політичне питання, яке мені не передбачити. Але можу сказати, що ми надаємо найсильніші аргументи стосовно того, чому це необхідно, чому це не безстроковий запит, чому вам важливо бути успішними не лише на полі бою, а й бути в безпеці в економічному плані", – додала посол США.

  • 8 лютого за розгляд проєкту закону з зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок сенат мав проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд палати представників.
  • У ніч на 13 лютого сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні, що відкрило шлях до основного голосування.
  • 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників.
  • 14 лютого Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
  • 15 лютого повідомлялося, що законодавці США шукають "план Б", аби ухвалити допомогу Україні попри опір спікера палати представників Джонсона.
  • 16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
  • 20 лютого Білий дім розкритикував палату представників за бездіяльність щодо ухвалення допомоги Україні.
Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
республіканці
США
допомога США Україні
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