"Мала дві розмови з Джонсоном": посол США Брінк переконана, що конгрес проголосує за допомогу Україні
Посол США в Україні Бріджит Брінк висловила впевненість, що конгрес схвалить законопроєкт щодо допомоги Україні. Вона зазначила, що мала дві розмови із спікером палати представників Майком Джонсоном, який розуміє важливість програшу РФ у війні проти України
Про це вона заявила на брифінгу в Києві, повідомляє Укрінформ.
"Я можу сказати, що мала дві розмови зі спікером (палати представників США Майком Джонсоном, – ред.). Він підтримує Україну та розуміє, наскільки важливо, щоб Росія програла в цій війні, але конгрес визначатиме час для цього кроку. Я впевнена в цьому, але час мені невідомий", – розповіла Брінк.
За її словами, Штати не мають "плану Б", адже зосереджені на "плані А" - конгрес "схвалює запит президента, і він підписує додатковий запит для України".
Брінк зауважила, що президентський запит має три частини: безпекова складова, а саме зброя, пряма бюджетна та економічна підтримки. За її словами, мета прямої бюджетної підтримки - допомогти Україні досягти самодостатності. Вона також передбачає інвестиції в енергетичну інфраструктуру та для зростання експорту.
"Я впевнена, що підтримка буде ухвалена. Терміни й точний склад – про це мені невідомо. Це дуже політичне питання, яке мені не передбачити. Але можу сказати, що ми надаємо найсильніші аргументи стосовно того, чому це необхідно, чому це не безстроковий запит, чому вам важливо бути успішними не лише на полі бою, а й бути в безпеці в економічному плані", – додала посол США.
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