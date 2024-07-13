Наскільки це буде кращий варіант, в мене є сумніви: дипломат Шамшур про можливу кандидатуру від демократів - Мішель Обаму
Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в США (2005-2010), надзвичайний і повноважний посол України у Франції (2014-2020), зазначив, що подружжя Обам має велику популярність серед демократів, однак навряд чи Мішель Обама зможе легко отримати підтримку незалежних виборців
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Протягом певного часу розглядалася ідея про Мішель Обаму як альтернативного кандидата від демократів. Цікаво і показово, що в останніх розкладах вона не фігурує. На мою суб'єктивну думку, не думаю, що це та фігура, яка відразу отримає підтримку і демократів, і незалежних виборців. Взагалі Обами, заслужено чи незаслужено, то вже інше питання, однак мають велику популярність серед демократів. Але я невпевнений, що вона зможе легко акумулювати та отримати підтримку незалежних виборців, а тим більше притягнути на свою сторону тих республіканців, які мають сумніви щодо кандидатури Трампа", - зауважив дипломат.
Олег Шамшур додав, що кандидатура Мішель Обами можлива, однак він має сумніви, наскільки це буде кращим варіантом, як і з віцепрезиденткою Камалою Гарріс.
Також читатйте: Чому Мішель Обама не балотуватиметься у 2024 від демократів замість Байдена
Що відомо про чутки щодо хвороби Байдена
Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну. Згідно з опитуванням CNN, після дебатів 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.
28 червня Джо Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим.
Білий дім 2 липня прокоментував чутки щодо здоров’я президента Джо Байдена, визнавши його низьку результативність у дебатах, водночас заявивши, що він все ще може обіймати посаду та балотуватися у президенти США.
Згодом президент США Джо Байден назвав дебати з Дональдом Трампом "поганим епізодом": він заявив, що через хворобу погано себе почував.
Водночас 5 липня Байден заявив, що не потребує проведення спеціальних неврологічних або когнітивних тестів, адже проходить подібні перевірки щодня, коли має ухвалювати важливі рішення.
Крім того, видання New York Post оприлюднило інформацію, згідно з якою, фахівець з хвороби Паркінсона Кевін Каннард на початку року зустрічався з особистим лікарем президента США Джо Байдена у Білому домі.
Невелика група давніх помічників і радників президента США Джо Байдена намагаються придумати план, щоб переконати американського лідера знятися з виборчих перегонів
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