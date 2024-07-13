Наскільки це буде кращий варіант, в мене є сумніви: дипломат Шамшур про можливу кандидатуру від демократів - Мішель Обаму

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Протягом певного часу розглядалася ідея про Мішель Обаму як альтернативного кандидата від демократів. Цікаво і показово, що в останніх розкладах вона не фігурує. На мою суб'єктивну думку, не думаю, що це та фігура, яка відразу отримає підтримку і демократів, і незалежних виборців. Взагалі Обами, заслужено чи незаслужено, то вже інше питання, однак мають велику популярність серед демократів. Але я невпевнений, що вона зможе легко акумулювати та отримати підтримку незалежних виборців, а тим більше притягнути на свою сторону тих республіканців, які мають сумніви щодо кандидатури Трампа", - зауважив дипломат.

Олег Шамшур додав, що кандидатура Мішель Обами можлива, однак він має сумніви, наскільки це буде кращим варіантом, як і з віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

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