Найшвидше голосування в першому турі може відбутися у березні, - журналістка Присяжнюк про перевибори в Румунії

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"За результатами парламентських виборів має бути сформована коаліція, яка призначить уряд, який вже і займеться цим питанням - формування передвиборчого календаря і перезапуском всього цього процесу. Найшвидше це може відбутися - голосування в першому турі - в березні, тож кілька місяців функції президента виконуватиме де-факто нинішній лідер держави Клаус Йоганніс", - сказала вона.

Маріанна Присяжнюк зазначила, що сили, які не погодились із таким рішенням суду "розхитують наратив про вкрадені вибори". Також вона порівняла ситуацію у Румунії з Молдовою.

"Звісно, фаворит першого туру Калін Георгеску за підтримки ультраправих партій, вони всі не погодилися з таким рішенням Конституційного суду. Власне, масових акцій наразі не спостерігається в Бухаресті, але закликають своїх виборців долучатися до їхніх акцій. І, власне, розхитують наратив про вкрадені вибори, про колапс демократії - все те, що нав’язує російська пропаганда у такі періоди перезапуску політичних циклів. Те саме бачили ми і у Молдові, про колапс демократії. Дуже цікаво, до речі, спостерігати, як проросійські сили, які до цього програли в Республіці Молдова, зараз просто палають тим, що відбулося в Румунії. Тому що в них була така калька, на яку вони рівнялися в Румунії, проросійські сили, які там виросли з 2020 року, на них вони й рівнялися", - розповіла журналістка.

Що відомо про перший тур виборів у Румунії та його переможця Георгеску

24 листопада в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску. Раніше він називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями й мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик. А днями заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні

Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів. ЦВК Румунії припустила повторне проведення 1-го туру виборів президента, якщо Верховний суд анулює голосування. Зрештою Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав результати першого туру виборів дійсними.

Європейська Комісія звернулась до TikTok через підозри у впливі на вибори в Румунії. Згодом Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією Георгеску. Відповідно до цих даних, для підвищення популярності Георгеску в його виборчій кампанії використали 25 тисяч облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали "ботоферми". Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію витрачено значні кошти, а її масштаби й географія вказують на "державного оператора".

6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента, у якому переміг проросійський кандидат Калін Георгеску.