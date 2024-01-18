Угорщину можуть залишити без 10,2 млрд євро, розморожених "за запрошення України до ЄС", - кореспондентка зі Страсбурга Тетяна Висоцька

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Україні були присвячені ключові дебати в основні дні сесії - це вівторок, середа. У вівторок обговорювали виконання зобов'язань Європейського Союзу перед Україною з надання воєнної підтримки, перед депутатами виступав віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович і заявив, що Євросоюз збирається нарощувати воєнну підтримку України, з цією метою оборонна промисловість держав ЄС знову ж таки нарощує виробничі потужності й він вкотре пообіцяв, що вже дуже скоро Євросоюз вийде на потенціал виробництва мільйона боєприпасів на рік і ці боєприпаси будуть спрямовуватися для України, що для нас важливо. Власне розмова про воєнну підтримку України з боку ЄС буде вестися 1 лютого 2024 року на Саміті лідерів Європейського Союзу у Брюсселі і якраз підготовці до Саміту лідерів в ЄС були присвячені ключові дебати середи", - пояснила кореспондентка.

Висоцька наголосила, що у середу перед депутатами виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона говорила про надання Україні макрофінансової допомоги у 50 млрд євро на наступні чотири роки - це те, що заблокував Орбан у грудні. Проте Урсула вважає, що очільник Угорщини все-таки підтримає це рішення разом з 26 країнами-членами ЄС.

Орбана планують залишити без голосу та грошей

"Європейський парламент не дуже повірив в те, що Орбан може так легко змінитися і здатися - європейських парламент пропонує реальні механізми впливу і тиску на Орбана. За результатами вчорашніх дебатів була підготовлена резолюція і сьогодні виставлена на голосування у порядку денному, перш за все європейські депутати пропонують застосувати до Угорщини й власне до Орбана процедуру статті 7, параграф 2 Договору про створення Європейського Союзу, яка може дозволити у кінцевому результаті позбавити Орбана вправа голосу в Європейській Раді, тобто він просто не зможе накладати вето на рішення ЄР в тому числі для України. Кінцеве слово за лідерами держав і за Європейською Радою", - пояснює вона.

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За словами кореспондентки, Європарламент планує оскаржити розмороження Єврокомісії коштів для Угорщини: "Йдеться про 10,2 млрд євро розмороженні відразу перед Самітом лідерів ЄС у грудні, власне за це, мабуть, Орбан і погодився на початок перемовин про вступ України. То Європарламент планує подати на Європейську Комісію у суд ЄС в Люксембурзі для того, щоб оскаржити рішення про передачу Угорщині цих коштів".

Підготовка до виборів до Європарламенту

"У кулуарах європейських депутатів наголошують на тому, що змінилася риторика не лише депутатів у сесійній залі, але й членів Європейської Ради, які реально вже бачать, що Орбан, а тепер вже і Фіцо поводять себе абсолютно в суперечності з європейськими цінностями, прагненнями й тому абсолютно реально те, що зараз їм почнуть прикручувати гайки", - пояснює кореспондентка.

Висоцька додала, що через майбутні вибори до Європарламенту у сесійній залі вирує агресивна антиукраїнська риторика: "На жаль, у європейських суспільствах є запит на ось такі радикально праві заяви, такі політичні рухи. Ця загроза присутня і цілком може бути, що новий склад Європарламенту буде не такий лояльний для України. Ще йдеться про те, що зараз українська влада і вся Україна повинна зробити все, щоб вирвати з Євросоюзу якомога більше до червня, бо з 1 липня Орбан має почати головувати у Європейській Раді".

Що відомо про блокування Угорщиною допомоги ЄС Україні

15 грудня Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд.

15 грудня повідомлялося, що у ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбаном €50 млрд допомоги для України та назвали термін проведення позачергового саміту.

21 грудня Орбан вигадав нове пояснення, чому виступає проти вступу України в ЄС. Цього ж дня він заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

9 січня повідомлялося, що Угорщина може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

10 січня попри спротив Угорщини в Брюсселі проголосували за початок переговорів із Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму €50 млрд.

Своєю чергою Орбан запевнив, що не проти допомоги Україні в принципі, але підкреслив, що "ми повинні зробити це таким чином, щоб не завдати шкоди бюджету ЄС". Прем’єр Угорщини наполіг, що будь-яка фінансова допомога Україні має бути відокремлена від бюджету ЄС і пропорційно економіці країн членів.

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо після зустрічі з угорським візаві Віктором Орбаном у Будапешті заявив, що підтримує його "законну" боротьбу проти змін до бюджету Європейського Союзу для виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги.