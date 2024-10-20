Розвідка Південної Кореї ідентифікувала інженера з КНДР, який спостерігав за запуском росіянами ракет по Україні біля лінії фронту

Про це повідомляє NHK.

Так, національна розвідслужба Південної Кореї за допомогою програми розпізнавання облич проаналізувала знімок, імовірно зроблений на Донеччині, та делегації, що супроводжувала лідера КНДР Кім Чен Ина під час інспекції одного зі збройових заводів у серпні минулого року.

У висновку програма розпізнавання облич встановила збіг на понад 80% зовнішності людини на знімку з України з інженером, який торік супроводжував Кіма на заводі з виробництва мобільних ракетних установок.

За даними південнокорейської розвідки, фото інженера-ракетника з КНДР зроблене на місці запуску північнокорейських балістичних ракет по Україні, що підтверджує скерування Пхеньяном до російських військ в Україні своїх фахівців, які допомагають окупантам застосовувати зброю північнокорейського виробництва для ударів по Україні, а також збирають дані для вдосконалення власних технологій виробництва зброї.



У розвідці Південної Кореї вважають підтвердження присутності інженера-ракетника з КНДР на російських позиціях ще одним доказом того, що Північна Корея почала брати безпосередню участь у російському вторгненні в Україну.

Військова співпраця Росії і КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Пізніше Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.