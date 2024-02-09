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Трампістська пропаганда небагато зможе взяти з інтерв'ю Путіна, - дипломат Хара

9 лютого, 2024 п'ятниця
21:59
Світ путін

Олександр Хара, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій" відзначив кілька цікавих моментів у інтерв’ю російського диктатора Володимира Путіна з американським журналістом Такером Карлсоном

Про це він сказав у вечірньому етері Еспресо.

"Я його продивився все і, ви не знаєте, мені воно дуже сподобалося. Сподобалося з кількох причин. Перше, ми бачимо прогресивний змішаний біполярний афективний розлад фюрера "русского миру". Він наговорив там багато таких речей, які на голову не налазять, що називається, він обурив і поляків, я думаю, що й німців, і багато кого ще. Нічого не сказав нового і, мені здається, це найкраща річ, яка відбулася під час цього інтерв'ю. Якби він підготувався краще зі своїми пропагандистами, з КДБістами, вони могли б запустити в американський інформаційний простір ті речі, які б розіграли трампісти", - розповів Хара.

Він наголосив, що в інтерв'ю російського диктатора було кілька ідей. Зокрема, що Байден винен, бо не хоче тиснути на президента України щодо перемовин; що Путін готовий до перемовин, згадав голову фракції "Слуга Народу" Давида Арахамію та Бориса Джонсона, який буцімто зупинив Володимира Зеленського підписати мирну угоду.

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"Це інтерв'ю дуже гарно показало неадекватного старигана, який живе у своєму умовному світі, він може бути задоволений "історією", але з іншого боку він не задоволений тим, що Сполучені Штати завжди не враховували інтереси Російської Федерації. За великим рахунком трампістська пропаганда мало що може взяти з цього інтерв'ю, уже велика кількість мемів пішла і це велике задоволення читати. Могло бути й набагато гірше, я трохи хвилювався, думав, що Такер Карлсон міг привести з собою певні меседжі для Путіна від Трампа. Таке вже було, пам'ятаєте, генерал Майкл Флінн, який фактично був у засуджений за спробу домовитися з іншою країною поки він ще не був призначений на посаду. І мені здавалося, що Такер Карлсон має таку місію, але за результатами інтерв'ю, скоріше за все, цього не було і більше аніж оця картинка нічого не було", - підсумував експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій".

Що відомо про інтерв'ю Путіна Карлсону

6 лютого Такер Карлсон прибув до РФ, аби взяти інтерв'ю у Путіна. У ЄС заявили, що Путін – хронічний брехун, тому, ймовірно, виправдовуватиме російську агресію проти України.

Під час розмови з Карлсоном Путін визнав, що Росія не досягла своїх цілей у війні проти України. Водночас він звинуватив Київ у небажанні вести перемовини та заявив, що надсилав США сигнали про те, що вони мають перестати постачати зброю Україні – тоді війна завершиться через декілька тижнів. 

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Також, відповідаючи на запитання, хто підірвав Nord Stream, російський президент звинуватив у цьому американські спецслужби та Німеччину, яка мовчить з цього приводу. 

Представник ГУР Андрій Юсов, коментуючи інтерв'ю Путіна Карлсону, назвав російського диктатора "геополітичним божевільним", який "розповідає про якісь нісенітниці про міжнародне право, історію, вирішує, якій нації існувати чи не існувати, меми про австрійський генштаб".

Теги:
Новини
Росія
Володимир Путін
російська армія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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