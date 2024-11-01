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У Грузії правляча партія звинувачує опозицію в "крадіжці голосів" на парламентських виборах

Дар'я Куркіна
1 листопада, 2024 п'ятниця
15:29
Світ грузія

Правляча партія "Грузинська мрія" звинуватила опозицію в "крадіжці голосів" на парламентських виборах 26 жовтня та заявила, що подасть скаргу в прокуратуру

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Про це повідомив  виконавчий секретар партії Мамука Мдінарадзе, передає News Georgia.

За його словами, представники партії Міхеїла Саакашвілі "Єдиний національний рух" нібито вкрали голоси "Грузинської мрії".

"У нас є 81 підтверджений факт, які ми сьогодні презентуємо прокуратурі Грузії. Оскільки вони не можуть або не хочуть надати докази, їх надамо ми. Оскільки вони не співпрацюють зі слідством, ми будемо співпрацювати, щоб ніхто в цій країні не міг скоювати подібні злочини", - сказав він.

Також у керівній партії Грузії стверджують, що опоненти мали дві "основні схеми крадіжки голосів". Там підкреслюють, що опозиція нібито "обманним шляхом" реєструвала прихильників "Грузинської мрії" як своїх представників на виборах у віддалених округах. Таким чином, як зазначає Мдінарадзе, люди не могли проголосувати за місцем реєстрації.

Водночас друга "схема" стосується переносних скринь для голосування. За словами виконавчого секретаря правлячої партії, опозиційні представники якимось чином реєстрували прихильників його партії та не просили їх ставити підпис біля свого прізвища під час реєстрації, через що результати таких скринь довелося анулювати.

"Зараз ми говоримо про схему, про те, як вони переслідували кожен голос, як вони вкрали вибір у конкретних людей, прихильників "Грузинської мрії", і як вони вкрали наші голоси... Тому я звертаюся до прокуратури Грузії, щоб ретельно розслідувати всі ці випадки", - заявив Мдінарадзе.

За результатами ЦВК, правляча партія "Грузинська мрія" перемогла з 54% голосів.

Що відомо про вибори в Грузії

Голосування на виборах до грузинського парламенту відбулося в суботу, 26 жовтня 2024 року. 

Центрвиборчком країни визнав переможцем правлячу проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС та НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.

З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали хід голосування на  виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері 27 жовтня виступила зі зверненням, у якому наголосила на "тотальній фальсифікації та конфіскації голосів".

Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі міста.

Прокуратура Грузії 30 жовтня розпочала розслідування за фактом імовірної фальсифікації парламентських виборів з ознаками злочину. У межах слідства президентку Зурабішвілі викликали на допит, проте вона відмовилась.

Теги:
Новини
вибори
Грузія
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