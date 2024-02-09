"Вже звикли до параноїдальних обґрунтувань": у Польщі відреагували на закид Путіна щодо вини поляків у початку Другої світової

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський відреагував на закид Путіна.

У соцмережі Х він зазначив, що це вже не перша спроба РФ звинуватити Польщу у розв'язанні Другої світової війни.

"Ми звикли до параноїдальних обґрунтувань вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Шокує той факт, що цього разу це дозволяє транслювати американський журналіст", - підкреслив він.

Що відомо про інтерв'ю Путіна Карлсону

6 лютого Такер Карлсон прибув до РФ, аби взяти інтерв'ю у Путіна. У ЄС заявили, що Путін – хронічний брехун, тому, ймовірно, виправдовуватиме російську агресію проти України.

Під час розмови з Карлсоном, Путін визнав, що Росія не досягла своїх цілей у війні проти України. Водночас він звинуватив Київ у небажанні вести перемовини та заявив, що надсилав США сигнали про те, що вони мають перестати постачати зброю Україні – тоді війна завершиться через декілька тижнів.

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Також, відповідаючи на запитання, хто підірвав Nord Stream, російський президент звинуватив у цьому американські спецслужби та Німеччину, яка мовчить з цього приводу.

Представник ГУР Андрій Юсов, коментуючи інтерв'ю Путіна Карлсону, назвав російського диктатора "геополітичним божевільним", який "розповідає про якісь нісенітниці про міжнародне право, історію, вирішує, якій нації існувати чи не існувати, меми про австрійський генштаб".