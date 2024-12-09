Facebook розміщував приховану політичну рекламу, яка просувала кандидата у президенти Румунії Георгеску

Про це пише Bloomberg із посиланням на дослідження Reset Tech і Check First.

У матеріалі йдеться, що таку компанію проводили на нібито 25 окремих сторінках facebook організацій: однак їхні вебсайти спільно використовують хостинг, рекламу й електронну пошту, що свідчить про організовані зусилля вплинути на вибори.

Наразі невідомо, хто стоїть за такою політичною рекламою у facebook та instagram, на яку витратили майже €265 тис.

"Хоча роль TikTok у посиленні дезінформації під час румунської виборчої кампанії була в центрі уваги, нові докази свідчать, що метаплатформи Facebook та Instagram були використані для поширення агресивних політичних повідомлень", - наголошують автори дослідження.

У звіті йдеться, що реклами на платформах Meta описували Георгеску як "президента-патріота", який захищає народ від політичного істеблішменту. Натомість Ласконі охарактеризовували "дияволом і маріонеткою Заходу", а чинного румунського президента Клауса називали "диктатором".

"Профілі зареєстрованих рекламодавців мали сторінки у Facebook з адміністраторами, розташованими переважно в Румунії, і позиціонували себе як новинні або розважальні сайти. Але на сайтах не вистачало юридичної або редакційної інформації, і багато з них були пов'язані спільними IP-адресами, ідентичним веб-дизайном та загальними конфігураціями електронної пошти та рекламних технологій, що вказує на централізовану структуру управління", - додають у матеріалі.

У Meta відомовилися коментувати звіт, однак нагадали про коментарі президента глобальних справ Ніка Клегга: він заявляв, що не вбачає "жодних доказів великих інцидентів" на платформах компанії у Румунії.

Що відомо про перший тур виборів у Румунії, який анулювали

24 листопада в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску. Раніше він називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями й мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик. А днями заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні

Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів. ЦВК Румунії припустила повторне проведення 1-го туру виборів президента, якщо Верховний суд анулює голосування. Зрештою Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав результати першого туру виборів дійсними.

Європейська Комісія звернулась до TikTok через підозри у впливі на вибори в Румунії. Згодом Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією Георгеску. Відповідно до цих даних, для підвищення популярності Георгеску в його виборчій кампанії використали 25 тисяч облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали "ботоферми". Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію витрачено значні кошти, а її масштаби й географія вказують на "державного оператора".

6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента, у якому переміг проросійський кандидат Калін Георгеску.