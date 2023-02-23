Це загрожує всьому світу: росіяни порушують норми ядерної та радіаційної безпеки, - Україна в ОБСЄ
Ядерний тероризм країни-агресорки став загрозою для всього світу, а призупинення Москвою участі в Договорі про стратегічні наступальні озброєння - черговий провокаційний акт РФ
Про це поінформував кореспондент Укрінформу із посиланням на заяву заступниці постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталії Костенко.
"Ядерний тероризм Росії загрожує всьому світу. Російська Федерація грубо порушує норми міжнародного права, підриває норми ядерної та радіаційної безпеки", - заявила представниця.
Під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні наголошувалося, що рішення РФ призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння підриває контроль над ядерною безпекою.
"Оголошене вчора рішення Російської Федерації призупинити свою участь у новому Договорі про стратегічні наступальні озброєння є черговим провокаційним актом держави-агресора. Підриваючи один з ключових міжнародних договорів у сфері контролю над ядерною зброєю, Росія зухвало кинула виклик усій міжнародній спільноті, вкотре довела свою насильницьку сутність та продемонструвала агресивні наміри зруйнувати міжнародний мир і безпеку", - заявила Наталія Костенко.
- 21 лютого російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. А також наказав російським військовим готуватися до випробувань ядерної зброї
- Генсек НАТО сказав, що Альянс розчарований такою заявою Росії, та закликав її переглянути своє рішення.
- Представники країн-членів Великої сімки у спільній заяві повідомили, що не бояться ядерних погроз російського диктатора та продовжать підтримувати Україну.
- В українському МЗС також відреагували й заявили, що рішення Російської Федерації призупинити свою участь у договорі з США про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь є черговим провокаційним кроком з боку держави-агресорки.
- А Євросоюз закликав Росію повернутися до ядерної угоди.
- Згодом заступник секретаря радбезу РФ Дмитро Медведєв звинуватив США у бажанні знищити його країну та знову вдався до погроз ядерною зброєю.
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