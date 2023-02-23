Про це поінформував кореспондент Укрінформу із посиланням на заяву заступниці постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталії Костенко.

"Ядерний тероризм Росії загрожує всьому світу. Російська Федерація грубо порушує норми міжнародного права, підриває норми ядерної та радіаційної безпеки", - заявила представниця.

Під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні наголошувалося, що рішення РФ призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння підриває контроль над ядерною безпекою.

"Оголошене вчора рішення Російської Федерації призупинити свою участь у новому Договорі про стратегічні наступальні озброєння є черговим провокаційним актом держави-агресора. Підриваючи один з ключових міжнародних договорів у сфері контролю над ядерною зброєю, Росія зухвало кинула виклик усій міжнародній спільноті, вкотре довела свою насильницьку сутність та продемонструвала агресивні наміри зруйнувати міжнародний мир і безпеку", - заявила Наталія Костенко.