Найгарячіший напрямок – Бахмут

Почнемо з фронтів, де ворог намагається протиснути нашу оборону на п‘яти різних напрямках. Найгарячіший - Бахмут та підступи до міста, де активні бойові дії тривають вже сім місяців, і ворог зазнає колосальних втрат. Зараз бойові дії тривають на півночі, сході, півдні від міста та у самому місті. З кількох логістичних шляхів для забезпечення Бахмута зараз головно використовується лише один - дорога від Часів Яра через Хромове.

Ворог з усіх сил хоче наблизитися до Хромового, від Берхівки та Ягідного. І ця відстань між двома ворожими кліщами навколо Хромового десь чотири кілометри.

Ситуація є досить складною. Тому у закордонних виданнях час від часу з'являється повідомлення про раціональність відходу нашого угруповання на нові позиції, якщо ризик оперативного оточення Бахмута буде зростати.

Але насправді є й наша реакція. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що командувач сухопутними військами Олександр Сирський під час нещодавньої поїздки у Бахмут прийняв рішення про переміщення додаткових підрозділів. Йдеться про підсилення нашого угруповання. А з приводу утримання Бахмута було заявлено, що рішення утримувати місто є військовим, а не політичним. Своєю чергою сьогодні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі CNN з приводу відводу військ від Бахмута сказав, що тільки командування бачить наскільки така необхідність є у тій, чи інший ситуації. І за словами Сергія Череватого зараз такого рішення немає.

Якщо вже ближче до окопів, там, де тримають оборону наші воїни, то я мав розмову зі своїм товаришем від артилерії, й на питання, яка ситуація у місті, він сказав: на чотири бали. Я спитав, за якою шкалою, за 12-бальною чи за 5-бальною? Він відповів: за 5-тбальною, тому що вчора був туман, стріляли менше, а після ранку почалася нормальна погода, також є боєприпаси і всі умови для знищення противника. Хоча, каже, що є суттєві втрати ворога і буде пауза, тому що не може агресор так довго витримувати такі колосальні втрати. Хоча втрати є й з нашого боку, насамперед на лінії, де відбувається зіткнення з противником у зоні окопів. Якщо ми беремо всю ділянку фронту і кілька рубежів у глиб на Бахмутському напрямку, то за даними групи "Інформаційний Спротив", противник тут зосередив до 28 тисяч особового складу, до 130 танків, до 300 БМП і до 160 різних артсистем калібру понад 100 мм. Дії навколо Бахмута - це війна сил, резервів, і головне, міцності духу.

Євгеній Оропай, лейтенант, командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України розповів з зони Бахмута, що посилилися піхотні ворожі штурми. За останні два тижні ворог сильно збільшив свій вплив, лінія зіткнення динамічно змінюється. Є певні ворожі успіхи, противник використовує артилерію та всі наявні засоби й сили, які він має. Максимально докидає свої війська, які у нього є у наявності, як регулярні, так і вагнерівців. Є кілька різних груп вагнерівців: підготовлені, менш підготовлені та "хробаки", які кидаються як гарматне м'ясо.

Командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України зазначив, що на будь-якій ділянці цього напрямку ситуація завжди важка, тобто ворог постійно штурмує, намагається показати хоч якісь результати по своєму зомбі-ящику. Насправді, те, що противник хоче, і те, що він може, і те, що зробив, - це все дуже відрізняється. Дійсно, у них є ситуативні успіхи на ділянках, на яких ворог намагається пробитися від Берхівки, Ягідного до Богданівки, при цьому такої кількості ворожої піхоти та техніки, яка знищується тут, нема ні на одному напрямку. Це служить великим плацдармом для того, щоб нам підготуватися, накопичити сили, дочекатися ленд-лізу та тих технічних засобів, які нам будуть надаватися для контрнаступальних дій.

Лейтенант Оропай нагадав події у Маріуполі, коли ворог сконцентрував там велику кількість своїх засобів та сил для виснаження міста, не звертаючи увагу на інші напрямки, що і дало нам змогу у той час здійснити контрнаступальні дії і звільнити велику частину територій. І зараз повторюється така сама ситуація з Бахмутом. Але раціональність втримувати це місто залежить від наших захисників, нашого керівництва та нашого характеру.

Оропай підкреслив, що надійне забезпечення наших підрозділів є. Траса Костянтинівка - Бахмут, Іванівське - Бахмут контролюється захисниками Сил оборони. Ворог великі сили віддає, щоб взяти південну сторону Бахмута, тобто захопити певну ділянку траси, щоб не дати змогу підвозити нам БК і вивозити важкопоранених, доставляти підкріплення та забезпечення. Але там стоять неймовірно круті бригади. Честь і слава кожному захиснику, який стоїть саме на цьому напрямку, та всім, хто зараз виконує бойові завдання й стоїть на лінії оборони. Ситуація дуже складна й хлопці просто тримаються.

Командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України зазначив, що відчувається сильний вплив ворожих піхотинців. Побратимам, які стоять на цьому напрямку зараз важко. Не можу сказати, що є колосальна підтримка, що кілька наших бригад зайшло на допомогу, або на ротацію. Деякі бригади дійсно змінилися, поїхали на укомплектування. Навіть, якщо триває якесь посилення, то воно розтягується по всій лінії й затикаються найскладніші місця.