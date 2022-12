Про це написала віцепрезидентка Єврокомісії з цінностей і прозорості Вера Юрова у твіттері.

"Новини про свавільне призупинення акаунтів журналістів у Twitter - це тривожний сигнал. Акт ЄС щодо цифрових послуг вимагає поважати свободу ЗМІ та фундаментальні права. Це забезпечується нашим Актом про свободу медіа. Ілон Маск має знати про це. Є червоні лінії. І є санкції", - заявила вона.

Відомо, що 15 грудня твіттер заблокував облікові записи Доні О'Саллівана з CNN, Райана Мака з The New York Times, Дрю Харвелла з The Washington Post та інших журналістів, які "агресивно" висвітлювали діяльність Маска в останні тижні, були раптово призупинені назавжди. Також був заблокований акаунт прогресивного незалежного журналіста Аарона Рупара.

Ані сам Маск, ані керівництво соцмережі не стали коментувати це питання, платформа не надала детальних пояснень такого рішення щодо журналістів.

27 жовтня Ілон Маск завершив купівлю твіттера. За його ж словами, він це зробив, щоб допомогти людству. 28 жовтня стало відомо, що Маск планує стати гендиректором компанії, а у ЄС пообіцяли уважно стежити за тим, щоб він не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті. Натомість мільярдер пообіцяв, що буде дотримуватись законів ЄС.

Пізніше Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter і сказав, що має на меті зробити соцмережу найточнішим джерелом інформації. Також він заявив, що будь-який twitter-акаунт, що використовує чуже ім'я без чіткого вказання на пародію, буде заблокований

22 листопада Ілон Маск презентував концепцію Twitter 2.0, де будуть зашифровані повідомлення, голосовий і відеочати.

12 грудня відбувся перезапуск сервісу Twitter Blue, де користувачі мережі зможуть придбати галочку верифікації. Для власників Apple вона коштуватиме дорожче.

Компанія Twitter у понеділок, 12 грудня, розпустила раду безпеки та довіри, яка консультувала платформи соціальних мереж стосовно рішень щодо сайтів.

