У ГУР відреагували на вихід Росії із Договору про стратегічні озброєння: чергова спроба маніпуляції і ядерного шантажу світу
В українській розвідці назвали заяву Володимира Путіна про вихід із Договору про стратегічні наступальні озброєння черговою спробою ядерного шантажу світу. А також заявили, що оборонно-промисловий комплекс РФ зараз не здатний виробляти в достатній кількості прогресивні зразки ракетного озброєння
Про це начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав в інтерв'ю УП.
"Це чергова спроба маніпуляції і, на жаль, вже звичного для всіх ядерного шантажу світу. Наголошую: не України, а намагання ядерного шантажу світу", - відреагував він.
За словами очільника ГУР, у теперішній ситуації по факту це нічого не означає.
"Тому що оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації зараз не здатний виробляти в достатній кількості прогресивні зразки ракетного озброєння, особливо стратегічного й оперативно-тактичного призначення", - зауважив Буданов.
У розвідці вважають, якби така заява була зроблена десь навіть до 24 лютого 2022 року – то можна було б серйозно задуматися.
"Але цей рік повномасштабної війни повністю зруйнував усю віру світової спільноти в потужність оборонно-промислового комплексу Російської Федерації", - наголосив Буданов.
Також він зауважив, що у Росії немає теоретичного шансу змагатися із Заходом щодо подібного озброєння.
"Чи можуть вони виробити, скажімо, якийсь дослідний зразок чогось? До прикладу, оперативно-тактичної ракетної зброї чи стратегічної зброї середнього радіусу дії? Адже коли вони згадують такі речі, зазвичай говорять про балістичні ракети з дальністю пуску в районі п'яти тисяч кілометрів. Ну, теоретично можуть виробити одну–дві. А що далі? Якщо піти на перегони подібних озброєнь, у Росії немає навіть теоретичного шансу змагатися із Заходом. Вони зараз не можуть задовольнити свої збройні сили звичайним озброєнням – куди вже лізти у високотехнологічне?", - уточнив Буданов.
- 21 лютого російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. А також наказав російським військовим готуватися до випробувань ядерної зброї
- Генсек НАТО сказав, що Альянс розчарований такою заявою Росії, та закликав її переглянути своє рішення.
- Представники країн-членів Великої сімки у спільній заяві повідомили, що не бояться ядерних погроз російського диктатора та продовжать підтримувати Україну.
- В українському МЗС також відреагували й заявили, що рішення Російської Федерації призупинити свою участь у договорі з США про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь є черговим провокаційним кроком з боку держави-агресорки.
- А Євросоюз закликав Росію повернутися до ядерної угоди.
- Згодом заступник секретаря радбезу РФ Дмитро Медведєв звинуватив США у бажанні знищити його країну та знову вдався до погроз ядерною зброєю.
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