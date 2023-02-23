Про це начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав в інтерв'ю УП.

"Це чергова спроба маніпуляції і, на жаль, вже звичного для всіх ядерного шантажу світу. Наголошую: не України, а намагання ядерного шантажу світу", - відреагував він.

За словами очільника ГУР, у теперішній ситуації по факту це нічого не означає.

"Тому що оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації зараз не здатний виробляти в достатній кількості прогресивні зразки ракетного озброєння, особливо стратегічного й оперативно-тактичного призначення", - зауважив Буданов.

У розвідці вважають, якби така заява була зроблена десь навіть до 24 лютого 2022 року – то можна було б серйозно задуматися.

"Але цей рік повномасштабної війни повністю зруйнував усю віру світової спільноти в потужність оборонно-промислового комплексу Російської Федерації", - наголосив Буданов.

Також він зауважив, що у Росії немає теоретичного шансу змагатися із Заходом щодо подібного озброєння.

"Чи можуть вони виробити, скажімо, якийсь дослідний зразок чогось? До прикладу, оперативно-тактичної ракетної зброї чи стратегічної зброї середнього радіусу дії? Адже коли вони згадують такі речі, зазвичай говорять про балістичні ракети з дальністю пуску в районі п'яти тисяч кілометрів. Ну, теоретично можуть виробити одну–дві. А що далі? Якщо піти на перегони подібних озброєнь, у Росії немає навіть теоретичного шансу змагатися із Заходом. Вони зараз не можуть задовольнити свої збройні сили звичайним озброєнням – куди вже лізти у високотехнологічне?", - уточнив Буданов.