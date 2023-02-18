Про це розповів полковник Ґлент Ґрант у етері Еспресо.

Він зауважив, що в Міноборони були лише заміни людей, а в разі реформ використовують чіткіші процеси, ІТ, щоб працювати швидше й ефективніше. Також це передбачає сильніші підтримку та розуміння лінії фронту. Полковник вважає, що міністерство не вчиться на помилках, інакше б Україна виготовляла власні дрони, міномети та мінометні боєприпаси. Відсутність цього свідчить про те, що на відлуння з фронту не реагують.

Полковник вважає, що зв'язок між тим, що Міноборони виготовляє, знаходить і купує, повинен бути тіснішим, адже попри гарну роботу з міжнародною спільнотою, міністерство погано працює всередині країни, особливо неурядовими організаціями, громадянським суспільством, не використовує найкращих людей.

"Я маю на увазі, що у нас все ще є дійсно чудові люди, які працюють у суспільстві як волонтери, і Міністерство оборони не використовує їхні навички в таких сферах, як медицина, технології і т.д. Є люди, одні з найкращих світових технологів, які навіть не спілкуються з Генеральним штабом і Міністерством оборони, вони не мають з ними жодного зв'язку. Але це люди, яких Міністерство оборони повинно використовувати. Ось це і є зміна процесу, тобто реформа, коли Міністерство оборони почне залучати і використовувати всі навички, які є в країні, всіх найкращих людей в суспільстві, тоді ми зможемо сказати, що реформа відбулася. До того часу мова йде не про реформування, а просто про зміну людей, крісел і мандатів. Я б сказав, що перед генералом Павлюком стоїть серйозна робота, і сподіваюся, що у нього є всі необхідні навички для цього", - наголосив він.