У Міноборони реформа відбудеться тоді, коли воно залучатиме всі навички та найкращих людей України, - полковник Грант
У Міноборони потрібно будувати тісніший зв'язок між закупленими й виробленими товарами для фронту та залучати найкращих людей у країні
Про це розповів полковник Ґлент Ґрант у етері Еспресо.
Він зауважив, що в Міноборони були лише заміни людей, а в разі реформ використовують чіткіші процеси, ІТ, щоб працювати швидше й ефективніше. Також це передбачає сильніші підтримку та розуміння лінії фронту. Полковник вважає, що міністерство не вчиться на помилках, інакше б Україна виготовляла власні дрони, міномети та мінометні боєприпаси. Відсутність цього свідчить про те, що на відлуння з фронту не реагують.
Полковник вважає, що зв'язок між тим, що Міноборони виготовляє, знаходить і купує, повинен бути тіснішим, адже попри гарну роботу з міжнародною спільнотою, міністерство погано працює всередині країни, особливо неурядовими організаціями, громадянським суспільством, не використовує найкращих людей.
"Я маю на увазі, що у нас все ще є дійсно чудові люди, які працюють у суспільстві як волонтери, і Міністерство оборони не використовує їхні навички в таких сферах, як медицина, технології і т.д. Є люди, одні з найкращих світових технологів, які навіть не спілкуються з Генеральним штабом і Міністерством оборони, вони не мають з ними жодного зв'язку. Але це люди, яких Міністерство оборони повинно використовувати. Ось це і є зміна процесу, тобто реформа, коли Міністерство оборони почне залучати і використовувати всі навички, які є в країні, всіх найкращих людей в суспільстві, тоді ми зможемо сказати, що реформа відбулася. До того часу мова йде не про реформування, а просто про зміну людей, крісел і мандатів. Я б сказав, що перед генералом Павлюком стоїть серйозна робота, і сподіваюся, що у нього є всі необхідні навички для цього", - наголосив він.
- 21 січня видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів оприлюднило інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. У Міноборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.
- Проте на засіданні 24 січня Кабмін ухвалив звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який раніше подав заяву про відставку.
- 25 січня повідомляли, що звільнено з посади й директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького, якого пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ.
- 1 лютого СБУ повідомила вже ексдиректору про підозру: його звинувачують у розтраті 100 млн грн та закупівлі майже 3 тис. бронежилетів, які не відповідають вимогам захисту.
- Працівники ДБР повідомили ексзаступнику міністра оборони про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. А відтак суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 400 млн грн застави колишньому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову.
- Офіс генпрокурора повідомив про оголошення підозри раднику заступника міністра оборони, він фігурує у схемі розкрадання понад 1,7 млрд грн на закупівлях для ЗСУ.
- Пізніше міністр оборони заявив, що протидіяти хабарництву всередині Міністерства оборони України допоможе антикорупційна рада, до складу якої увійдуть представники громадськості.
- 13 лютого Резніков повідомив, що на Міноборони очікують кадрові та структурні зміни.
- 14 лютого він написав, що хоче звільнити своїх заступників Івана Руснака й Олега Гайдука та призначити трьох нових, зокрема Олександра Павлюка.
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