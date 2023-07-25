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У Нідерландах суддя, яка намагалася вплинути на справу MH17, пішла у відставку

25 липня, 2023 вiвторок
17:12
Світ MH17

Суд у Гаазі підтвердив, що суддя нідерландського Апеляційного суду пішла у відставку, тому що намагалася вплинути на процес у справі про збиття у 2014 році в небі над Україною пасажирського Boeing 777, який летів рейсом MH17

Про це інформує видання NOS.

Зазначається, що жінка працювала радником у суді в Гаазі. У липні 2023 року вона отримала догану від Верховного суду за спробу донести теорію змови свого брата до відома суддів, які вели кримінальний процес.

Через догану судді більше не дозволяли вести кримінальні справи. Як пише NOS, це рідкісні випадки, коли суддя отримує дисциплінарне стягнення.

Брат жінки написав у книзі, що рейс МН17 збила не російська ракета, а "таємні служби". Суддя роздавала книгу іншим суддям і прокурорам, які брали участь у процесі щодо справи MH17. 

Збиття літака рейсу MH17

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" із 298 людьми на борту,  який виконував рейс MH-17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія) збили на тимчасово окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. У катастрофі загинули всі люди: 283 пасажири та 15 членів екіпажу. 

Після чотирьох років розслідування, 24 травня 2018 року, Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.

У листопаді 2018 року рідні загиблих в авіакатастрофі МН17 подали в ЄСПЛ позови проти Росії. У 2019 році справу про катастрофу частково передали в Гаазький суд.

7 червня 2021 року суд Гааги розпочав слухання по суті справи. Вже 8 грудня 2021 року родичі загиблих в авіакатастрофі підготували 301 позов про компенсації. 

20 грудня прокурори заявили, що "Бук" привезли з РФ напередодні збиття літака, і назвали обвинувачених винними у вбивстві. А 21 грудня прокурори повідомили, що слідство визначило російський "Бук" за 15 ознаками. Нідерландська прокуратура висунула вимогу про довічне ув'язнення для чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17 – трьох росіян та одного українця: Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. При цьому звинувачення вважає, що винні мають виплатити компенсації родинам загиблих.

10 червня 2022 року в Нідерландах завершився судовий процес щодо збитого над Донеччиною літака MH17. 16 липня ЄС закликав притягнути до відповідальності винних у збитті літака.

А 17 листопада 2022 року суд у Гаазі озвучив вирок: літак було збито 2014 року донецькими сепаратистами. За даними трибуналу, стріляли із ЗРК "Бук" з боку села Первомайське Донецької області. На той момент село перебувало під контролем "ДНР". Згідно з вироком у злочині винні Ігор Гіркін та його підлеглі — Сергій Дубинський та Леонід Харченко. Саме вони несуть відповідальність за загибель 298 осіб. Олега Пулатова, який був ще одним підозрюваним, вважають невинним.

2 грудня того ж року стало відомо, що прокуратура Нідерландів не буде подавати апеляцію щодо результатів судового процесу про збиття Boeing-777 "Малайзійських авіаліній". 

25 січня 2023 року Європейський суд постановив, що Нідерланди мають право вимагати компенсацію з РФ щодо збиття пасажирського рейсу MH17 у липні 2014 року.

У лютому прокурори знайшли докази, що саме президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення про поставку ЗРК "Бук" терористам "ДНР" для збиття MH17. Згодом Нідерланди викликали посла Росії та вимагали пояснень у зв'язку з висновками Спільної слідчої групи стосовно розслідування збиття літака рейсу МН17 і причетності до нього Путіна.

Натомість російський президент надав звання"гвардійської" 53-й зенітній ракетній бригаді, яка причетна до збиття малайзійського пасажирського лайнера рейсу MH17.

Нідерланди
Гаага
авіакатастрофа
MH17
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