Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Зокрема відомо, що удень 26 грудня, в місті Новосибірськ загорівся склад пластмасового виробництва.

Росіяни повідомили, що на Станційній через пожежу стоїть "жахливий запах пластику".

Є інформація, що спочатку поблизу чули вибухи, після чого будівля загорілася. Площа пожежі складає 2000 кв. м.

Вогонь ліквідує 70 осіб та 20 одиниць техніки.

Прокуратура організувала перевірку за фактом займання складського приміщення на 2-й Станційній у Новосибірську.

27 листопада в Шебекіно Бєлгородської області було пошкоджено лінії електропередачі, унаслідок "обстрілів" частина міста залишилася без води та енергопостачання.

Згодом губернатори Курської та Бєлгородської областей РФ заявили, що ЗСУ обстріляли прикордоння РФ.

5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області. Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення. За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним. Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.

Українські військові експерти вважають, що удари по військових аеродромах РФ мають дуже серйозне та ідеологічне значення для Путіна. Він вчергове отримав ляпаса, оскільки один із його елементів ядерної тріади зазнав ушкодження.

6 грудня в районі курського аеродрому в Росії виникла пожежа. Там горіла нафтобаза.

У неділю, 25 грудня, на аеродромі у Мачулищах, що в Білорусі, відбулось загоряння двигуна російського МіГ-31, який може нести гіперзвукові балістичні ракети "Кинджал".

24 грудня у нелегальному будинку для літніх людей у Кемерові внаслідок пожежі загинуло 13 людей, хоча за свідченням його мешканців там проживало 27 осіб, а врятуватись вдалося лише шістьом.

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