У парламенті Швеції допускають ймовірність нападу Росії на країну

Про це повідомляє SVT з посиланням на звіт оборонного комітету парламенту Швеції.

У доповіді комітету з питань оборони парламенту Швеції зазначається, що збройний напад на країну з боку Росії не можна виключати. Попри ведення війни в Україні, РФ все ще має потенціал для проведення операцій проти Швеції.

"Здатність Росії проводити операції за допомогою військово-повітряних сил, військово-морських сил, зброї далекого радіусу дії або ядерної зброї проти Швеції залишається високою", - йдеться у доповіді.

У Росії також є можливість діяти зі спецпризначенцями, повідомляється в документі.

Окрім цього, зауважується, що РФ "ще більше знизила свій поріг для використання військової сили та демонструє високу політичну та військову схильність до ризику".

Зазначається, що в доповіді також викладено нову оборонну доктрину для Швеції, засновану на членстві в НАТО. Попередня доктрина спиралася на співпрацю з сусідніми країнами та Європейським Союзом.

Вступ Швеції в НАТО

У травні 2022 року Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м повноправним членом Північноатлантичного альянсу.

Натомість заявку Швеції на вступ в НАТО не ратифікують Угорщина й Туреччина. Анкара звинувачує країну в "підтримці тероризму" і заявляє, що в Стокгольмі переховуються члени організацій, яких Туреччина вважає терористами.

Ще у середині березня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловив сподівання на швидку ратифікацію Анкарою протоколу щодо вступу країни в НАТО після виборів, які відбудуться у Туреччині у травні. В Ердогана підтвердили, що Туреччина повернеться до обговорення вступу Швеції у НАТО в червні.

Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.

А міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем все ще має надію, що його країна зможе приєднатися до НАТО до саміту Альянсу в липні, такої ж думки очільник Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони Швеції Йонсон.

30 травня Байден обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом входження Швеції до НАТО. Він заявив, що питання ратифікації Туреччиною шведської заявки, також обговорять на щорічному саміті у Вільнюсі.

2 червня Джо Байден заявив, що Швеція вступить до Північноатлантичного альянсу найближчим часом. Згодом Глава військової розвідки Швеції Томас Нільссон повідомив, що Російська Федерація намагається зупинити вступ країни до НАТО.