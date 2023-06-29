Українські поліцейські навчатимуться в Японії ефективно ідентифікувати тіла загиблих
Національне поліційне агентство Японії у четвер, 29 червня, повідомило, що навчатиме українських поліцейських судово-медичних навичок для підвищення ефективності ідентифікації тіл загиблих
Про це пише Kyodo News.
Очікується, що на навчання, яке розпочнеться 10 липня, до Японії вирушать 10 представників судово-медичного департаменту Національної поліції України. Поліцейських навчатимуть процедур масових розтинів, способів збору зразків та ефективного проведення аналізу ДНК.
"З точки зору кількості (масових розтинів, - ред.), японська поліція є досвідченою, і ми вважаємо, що ми повинні допомагати", - сказав представник Національного поліційного агентства Японії.
Пропозиція про навчальну програму надійшла після того, як Київ звернувся до Посольства Японії в Україні через Програму розвитку ООН з проханням до японських фахівців поділитися досвідом ідентифікації тіл загиблих.
Досвід Японії в ідентифікації тіл загиблих
Японські правоохоронці здобули досвід ідентифікації тіл після катастрофічного землетрусу магнітудою 9,0 2011 року. Він викликав потужне цунамі, яке зруйнувало міста, ключову інфраструктуру та спричинило серйозну аварію на атомній електростанції "Фукусіма-1". Тоді загинули понад 18 тисяч людей.
Поліція Японії провела 15 830 розтинів тіл та ідентифікувала 99,7% жертв. Найуспішнішим виявилися метод аналізу фізичних характеристик і речей. Кім того, тіла загиблих ідентифікували за допомогою стоматологічних записів, відбитків пальців та аналізу ДНК.
- 15 вересня 2022 року у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей. Пізніше у місцях масового поховання розпочали ексгумацію тіл. 17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані напередодні, 99% мають ознаки насильницької смерті.
- 21 грудня 2022 року в Ізюмі розпочала роботу сучасна ДНК-лабораторія, яка допоможе ідентифікувати ексгумовані тіла на території регіону. У Нацполіції повідомили, що завдяки ДНК-лабораторіям ANDE від США час ідентифікації осіб, загиблих унаслідок бойових дій, скоротився до 90 хвилин.
- 16 березня цього року Україна отримала мобільну ДНК-лабораторію для ідентифікації жертв російської агресії в Бучі Київської області від Франції. Пізніше країна передала ще одну ДНК-лабораторію, яка працюватиме у Дніпропетровській і сусідніх областях, які потерпають від ворожих артобстрілів.
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