Про це пише Kyodo News.

Очікується, що на навчання, яке розпочнеться 10 липня, до Японії вирушать 10 представників судово-медичного департаменту Національної поліції України. Поліцейських навчатимуть процедур масових розтинів, способів збору зразків та ефективного проведення аналізу ДНК.

"З точки зору кількості (масових розтинів, - ред.), японська поліція є досвідченою, і ми вважаємо, що ми повинні допомагати", - сказав представник Національного поліційного агентства Японії.

Пропозиція про навчальну програму надійшла після того, як Київ звернувся до Посольства Японії в Україні через Програму розвитку ООН з проханням до японських фахівців поділитися досвідом ідентифікації тіл загиблих.

Досвід Японії в ідентифікації тіл загиблих

Японські правоохоронці здобули досвід ідентифікації тіл після катастрофічного землетрусу магнітудою 9,0 2011 року. Він викликав потужне цунамі, яке зруйнувало міста, ключову інфраструктуру та спричинило серйозну аварію на атомній електростанції "Фукусіма-1". Тоді загинули понад 18 тисяч людей.

Поліція Японії провела 15 830 розтинів тіл та ідентифікувала 99,7% жертв. Найуспішнішим виявилися метод аналізу фізичних характеристик і речей. Кім того, тіла загиблих ідентифікували за допомогою стоматологічних записів, відбитків пальців та аналізу ДНК.