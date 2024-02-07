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Ексклюзив

Нардеп Синютка пояснив, чому "Європейська Солідарність" не підтримала законопроєкт про мобілізацію

7 лютого, 2024 середа
19:16
Україна ЗСУ, мобілізація

У законопроєкті 10449 про посилення мобілізації є цілий ряд суттєвих речей, які потрібно виправити до другого читання. У такому вигляді як сьогодні, законопроєкт не вирішує питання посилення українського війська. Також він містить корупційні ризики

Про це розповів народний депутат України Олег Синютка у етері телеканалу "Еспресо".

"Чому ж "Європейська Солідарність" не підтримала цей законопроект? На розгляді в профільному комітеті не було міністра оборони, головнокомандувача збройних сил України. А такий законопроєкт, як невідкладний в парламент, мав вносити саме Верховний головнокомандувач президент. Законопроєкт, який проголосовано в першому читанні, потрібно виправити до другого читання. Сьогодні він точно не вирішує питання посилення українського війська. Посилення це не лише про кількість людей. Це мають бути мотивовані люди, які розуміють, що вони прийняли рішення йти в армію і захищати країну. Ні в якому випадку мобілізація не може носити виключно примусовий характер", - повідомив він.

У законопроєкті має бути чітко вказано термін військової служби та соціальна захищеність військовослужбовців, каже Синютка.

"Людина, яка сьогодні йде на військову службу, повинна розуміти, що якщо її вміння і навички збережуть йому життя, то через рік чи два, він матиме право залишити військову службу і повернутись до цивільного життя. Також військовослужбовець та його родина мають бути захищені. Конкретного терміну демобілізації і соціальних захищеності військовослужбовців в цьому проєкті закону немає", - зазначив він.

Демобілізація військових через 36 місяців від початку служби - є обманом, каже нардеп.

"Те, що там написано про 36 місяців для демобілізації, насправді є певним обман. В уточненні зазначено, що така демобілізація може відбуватися лише після рішення уряду чи ставки Верховного головнокомандувача. Ми розуміємо, якщо жодного рішення не буде, то і демобілізації не буде", - зауважив він.

Бізнес-спільнота буде апелювати багато речей, які стосуються підтримки економіки. Вони повинні бути враховані в цьому законопроєкті, сказав Синютка.

"Під час засідання антикорупційного комітету ВРУ було визнано, що цей законопроєкт містить корупційні ризики. Це було однією із причин, чому ми прийняли рішення і не голосувати в першому читанні за цей законопроект. Війна це не тільки "на нулі". Війна -  коли кожен громадянин, який залишився в Україні на своєму робочому місці, робить все можливе, щоб забезпечити воїна бойовими знаряддями і фінансовими ресурсами", - додав він.

  • 19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

  • 25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

  • 8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

  • 11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

  • Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

  • Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

  • Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року

  • 7 січня Верховна Рада України на засіданні 7 лютого підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Теги:
Верховна Рада
військові
мобілізація
Війна з Росією
Воєнний стан
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