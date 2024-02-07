Нардеп Синютка пояснив, чому "Європейська Солідарність" не підтримала законопроєкт про мобілізацію
У законопроєкті 10449 про посилення мобілізації є цілий ряд суттєвих речей, які потрібно виправити до другого читання. У такому вигляді як сьогодні, законопроєкт не вирішує питання посилення українського війська. Також він містить корупційні ризики
Про це розповів народний депутат України Олег Синютка у етері телеканалу "Еспресо".
"Чому ж "Європейська Солідарність" не підтримала цей законопроект? На розгляді в профільному комітеті не було міністра оборони, головнокомандувача збройних сил України. А такий законопроєкт, як невідкладний в парламент, мав вносити саме Верховний головнокомандувач президент. Законопроєкт, який проголосовано в першому читанні, потрібно виправити до другого читання. Сьогодні він точно не вирішує питання посилення українського війська. Посилення це не лише про кількість людей. Це мають бути мотивовані люди, які розуміють, що вони прийняли рішення йти в армію і захищати країну. Ні в якому випадку мобілізація не може носити виключно примусовий характер", - повідомив він.
У законопроєкті має бути чітко вказано термін військової служби та соціальна захищеність військовослужбовців, каже Синютка.
"Людина, яка сьогодні йде на військову службу, повинна розуміти, що якщо її вміння і навички збережуть йому життя, то через рік чи два, він матиме право залишити військову службу і повернутись до цивільного життя. Також військовослужбовець та його родина мають бути захищені. Конкретного терміну демобілізації і соціальних захищеності військовослужбовців в цьому проєкті закону немає", - зазначив він.
Демобілізація військових через 36 місяців від початку служби - є обманом, каже нардеп.
"Те, що там написано про 36 місяців для демобілізації, насправді є певним обман. В уточненні зазначено, що така демобілізація може відбуватися лише після рішення уряду чи ставки Верховного головнокомандувача. Ми розуміємо, якщо жодного рішення не буде, то і демобілізації не буде", - зауважив він.
Бізнес-спільнота буде апелювати багато речей, які стосуються підтримки економіки. Вони повинні бути враховані в цьому законопроєкті, сказав Синютка.
"Під час засідання антикорупційного комітету ВРУ було визнано, що цей законопроєкт містить корупційні ризики. Це було однією із причин, чому ми прийняли рішення і не голосувати в першому читанні за цей законопроект. Війна це не тільки "на нулі". Війна - коли кожен громадянин, який залишився в Україні на своєму робочому місці, робить все можливе, щоб забезпечити воїна бойовими знаряддями і фінансовими ресурсами", - додав він.
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