Про це інформує Служба безпеки України.

Повідомляється, що посадовці систематично отримували "відсотки" від підрядників, які проводили державні ремонтні роботи на військових об’єктах в Одеському регіоні. Зафіксовано випадок, коли керівник оборонного квартирно-експлуатаційного управління просив понад 400 тис. грн від представників місцевої будівельно-ремонтної фірми.

Слідство встановило, що посадовець вимагав від підрядників 20% відсотків хабаря за договір, за яким вони мали зробити освітлення на території військового містечка, де проживали українські мобілізовані. Для того, щоб домовитися з підприємцями й отримати гроші, він скористався послугами свого підлеглого – начальника району електричних мереж в обласному місті.

Посередника, який брав хабарі від підрядників, затримала СБУ, коли той отримував всю суму.

Крім нього, правоохоронці пишуть, що задокументували злочинну діяльність начальника комерційної організації, пов’язаної з оборудкою. Цей комерсант через свої фірми конвертував гроші, які отримував за ремонт на військових об’єктах.

Під час обшуків знайшли докази, зокрема документи й печатки вигаданих підприємств.

Підозру за неправомірну вигоду службовою особою отримав посередник. Для нього можуть обрати запобіжний захід у виді арешту.

За ці злочини передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.