В Одесі викрили військового чиновника, який вимагав від підрядників "відкати" за контракти на ремонт казарм
Правоохоронці затримали посередника, який отримав близько 400 тис. грн хабаря за ремонт казарм для мобілізованих ЗСУ в Одеській області
Про це інформує Служба безпеки України.
Повідомляється, що посадовці систематично отримували "відсотки" від підрядників, які проводили державні ремонтні роботи на військових об’єктах в Одеському регіоні. Зафіксовано випадок, коли керівник оборонного квартирно-експлуатаційного управління просив понад 400 тис. грн від представників місцевої будівельно-ремонтної фірми.
Слідство встановило, що посадовець вимагав від підрядників 20% відсотків хабаря за договір, за яким вони мали зробити освітлення на території військового містечка, де проживали українські мобілізовані. Для того, щоб домовитися з підприємцями й отримати гроші, він скористався послугами свого підлеглого – начальника району електричних мереж в обласному місті.
Посередника, який брав хабарі від підрядників, затримала СБУ, коли той отримував всю суму.
Крім нього, правоохоронці пишуть, що задокументували злочинну діяльність начальника комерційної організації, пов’язаної з оборудкою. Цей комерсант через свої фірми конвертував гроші, які отримував за ремонт на військових об’єктах.
Під час обшуків знайшли докази, зокрема документи й печатки вигаданих підприємств.
Підозру за неправомірну вигоду службовою особою отримав посередник. Для нього можуть обрати запобіжний захід у виді арешту.
За ці злочини передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Що відомо про ситуацію з ТЦК та СП
Після публікування розслідування журналістів "Української правди" "Батальйон "Іспанія" про придбання вілли начальником Одеського обласного територіального центру комплектування Євгеном Борисовим наприкінці 2022 року влада розпочала перевірки ТЦК та СП. Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро. Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.
В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений". Проте президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.
28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не займає посаду начальника Одеського ТЦК. Згодом Міноборони пообіцяло жорстко реагувати і притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.
4 липня стало відомо, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко.
Робочі групи Міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.
27 липня Державне бюро розслідувань викрило керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового та знущалися з нього. Також в одного із посадовців знайшли наркотики. За два дні суд помістив за ґрати очільника Рівненського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у побитті військовослужбовця.
Також СБУ затримала посадовця військкомату на Полтавщині, який за хабарі міг допомагати чоловікам ухилятися від служби в армії.
Крім того, прокуратура розслідує незаконне збагачення керівника Дніпропетровського обласного центру комплектування та соціальної підтримки - проведено обшуки.
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