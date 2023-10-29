Винищувач МіГ-29: все про літак "Привидів Києва", характеристики та вплив на російсько-українську війну 

Еспресо розповідає про особливості МіГ-29, їхні характеристики та порівнює "МіГи" із F-16.

Коротко про те, що у тексті:

Створення МіГ-29 і особливості конструкції

Технічні характеристики

МіГ-29 в Україні

МіГ-29 в російсько-українській війні

МіГ-29 чи F-16

Створення МіГ-29 і особливості конструкції

МіГ-29 (за класифікацією НАТО – Fulcrum) – один з найпоширеніших у світі легких винищувачів четвертого покоління. Роботу над розробкою літака розпочали в 1969, відразу після початку серійного виробництва попередньої версії (МіГ-23). Перший політ прототипу був здійснений у 1977-му, а ще через 5 років розпочалося серійне виробництво.

"МіГ-29 виявив значно кращі льотні та пілотажні властивості, ніж МіГ-23 зі змінною геометрією крила. Цього вдалося досягти завдяки досягненням в аеродинаміці – "двадцять дев’ятий" практично не має фюзеляжу у класичному розумінні. Його середня частина "сплюснута" і плавно переходить у крило. Інтегральне компонування має дві вигоди – фюзеляж стає "несучим" (тобто разом із крилом створює підйомну силу) і надає максимальний внутрішній об’єм для розміщення обладнання і палива", – пояснює конструкцію літака сайт Державного музею авіації.

Тут також наголошують, що вперше на радянському винищувачі встановили "двоконтурні" двигуни, значно економніші від звичайних турбореактивних. Обидва двигуни розміщені досить низько, обслуговувати їх можливо просто із землі, без будь-яких драбинок.

"МіГ-29 має неперевершену як вертикальну, так і горизонтальну маневровість, тому саме на машинах цього типу виступає наша пілотажна група "Українські соколи", що виборола ряд найвищих нагород на престижних міжнародних авіашоу", – пишуть на сайті музею авіації.

У 1991 році виробництво МіГ-29 для ВПС СРСР припинили з економічних причин. Крім того, витік секретної інформації в радянські часи дозволяв США впевнено придушувати системи радіолокації літака.

Загалом було побудовано понад 1200 винищувачів, кожен четвертий літак ішов на експорт. Першою їх отримала Індія, згодом Сирія, Ірак та союзники із соціалістичного табору.

Технічні характеристики

Екіпаж – 1 людина (у навчально-бойовій модифікації – 2);

Довжина – 17,32 м;

Висота – 4,73 м;

Розмах крила – 11,36 м;

Маса – 10900 кг порожній, 15180 кг споряджений;

Максимальна вага бойового навантаження – 2180 кг,

Максимальна злітна маса – 18100 кг;

Швидкопідйомність – 300 м/с

Максимальна швидкість – 2450 км/год (на висоті 13000 м);

Бойовий радіус – 700 км;

Дальність польоту – 1430 км, з підвісними паливними баками – 2100 км;

Практична стеля – 18 км.

МіГ-29 в Україні

ВПС України після розпаду СРСР отримали 245 літаків МіГ-29.

Упродовж 90-их парк українських МіГ-29 скорочувався, низка військових частин, озброєних цими літаками була розформована. Станом на початок 2014 року, Повітряні сили України мали три бригади, озброєні винищувачами МіГ-29 – 40-ву у Василькові (Київщина), 114-ту в Івано-Франківську та 204-ту в Бельбеку (АР Крим).

"Загалом у ПС налічувалось близько 150 МіГ-29, але частина з них знаходилась на базах зберігання. У авіаційних бригадах перебувало 79 одномісних МіГ-29 і 18 МіГ-29УБ, але відсоток справних літаків був значно меншим. Наприклад, у 204-й БрТА придатними до польотів, за різними оцінками, були від чотирьох до десяти винищувачів", – пише "Мілітарний".

Окупація Криму Росією в лютому 2014-го призвела до захоплення авіаційної техніки 204-ї бригади (46 МіГ-29), а також 13 МіГ-29, які перебували на базі Державного авіаційного науково-випробувального центру України на аеродромі Кіровське. У квітні-червні 2014 р. наземним транспортом було евакуйовано 50 винищувачів, у тому числі усі літаки з Кіровського. Однак останні дев’ять машин росіяни повертати відмовились.

У 2016 р. Повітряні сили України мали приблизно 40 боєздатних МіГ-29, стверджує портал "Мілітарний". Станом на початок широкомасштабної війни, за даними довідника World Air Forces 2022, Україна мала 43 бойові МіГи та вісім навчально-бойових.

До слова, із майже двох десятків модифікацій МіГ-29, дві – суто українські.

МіГ-29 МУ1 – модернізація МіГ-29, яка має збільшену на 20% дальність виявлення цілі. До 100 км у передній півсфері, до 45 км – у задній. До винищувача йдуть вдосконалені ракети Р-27ЕР1 та Р-27ЕТ1. Дальність їхнього пуску – до 95 км.

МіГ-29 МУ2 – подальший розвиток версії МіГ-29 МУ1. Літак має можливість запускати ракети класу земля-повітря та модернізовану авіоніку.

МіГ-29 в російсько-українській війні

Фото: uk.wikipedia.org

Після початку російсько-української війни передовою базою для українських "мігів" служив аеропорт "Дніпро". Винищувачі забезпечували прикриття ударних літаків та вертольотів, зокрема, під час визволення Донецького аеропорту 26 травня 2014 року. Починаючи з серпня 2014 року, МіГ-29 стали використовувати і для ударів по наземних цілях, використовуючи 80-міліметрові некеровані ракети та авіабомби.

Під час повномасштабного російського вторгнення винищувачі МіГ-29 інтенсивно застосовуються обома сторонами. Саме цими літаками користувалися льотчики під час боїв за Гостомельський аеропорт. Саме на МіГ-29 літали захисники Києва із 40-ї бригади тактичної авіації, збірний образ яких став основою легенди про "Привид Києва".

18 березня 2022 року росіяни завдали ракетного удару по Львівському державному авіаційно-ремонтному заводу – підприємству, яке проводило ремонт і модернізацію винищувачів МіГ-29.

27 травня 2022 року український винищувач МіГ-29 збив російський Су-35 на Херсонщині.

Крім того, широкомасштабна війна з Росією підштовхнула до чергової модернізації винищувача. Раніше озброєння МіГ-29 складалося з двох ракет середньої дальності Р-27 (зроблених на київському ВО "Артем" і здатних уражати повітряні цілі на відстанях до 80 км) та чотирьох всеракурсних – що "захоплюють" літак супротивника у будь-якому положенні чи при складних маневрах. Ракети діяли за принципом "вистрілив-забув", після старту самостійно знаходячи та знищуючи літак ворога. 30-міліметрова гармата здатна випустити 1500 снарядів за хвилину.

Влітку 2022 року стало відомо, що українські військові інженери, за допомогою американських фахівців, зуміли ще й інтегрувати на МіГ-29 протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM. Це допомагає українським льотчикам успішно знищувати вороді радіолокаційні системи.

Станом на травень 2023 року, у відкритих джерелах підтверджені втрати українських МіГ-29 складають 17 літаків. Натомість країни-союзниці передають Україні МіГ-29 із власних запасів. Так у квітні міністр оборони Словаччини заявив, що його країна передала для ЗСУ всі 13 анонсованих винищувачів МіГ-29. Станом на 11 травня, Польща передала Україні 14 "мігів". У липні ж посол України у Польщі Василь Зварич припустив, що Варшава може передати решту 20 літаків цього типу, що досі залишаються на озброєнні у поляків.

МіГ-29 чи F-16

У травні 2023 року були ухвалені ключові рішення щодо передачі Україні літаків F-16. Оскільки F-16 створювали приблизно одночасно з МіГ-29, ці літаки часто порівнюють.

На перший погляд, вони схожі за габаритами та льотними характеристиками. Швидкість – ідентична (2410 км/год у F-16, 2450 км/год у МіГ-29), стеля – по 18 км.

15-метровий F-16 без палива та озброєння важить 9 тонн, 17-метровий МіГ-29 – майже 11 тонн. Попри те, що "міги" важчі, вони мають більші дальність польоту та вагу бойового навантаження. Ці переваги забезпечені завдяки головній відмінності між винищувачами – 2 двигуни у МіГ-29, один – у F-16.

Однак майже однакові технічні показники не забезпечують паритету в повітряному бою. У розпорядженні F-16 ширший набір озброєнь. Крім того, військові експерти наголошують, що в американських винищувачів краща радіолокаційна система. Так ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в етері Еспресо наголосив, що можливий повітряний бій між МіГ-29 і F-16 просто не розпочався б через те, що F-16 побачить ворожий літак раніше і знищить його.

Також американські винищувачі є витривалішими. Перші модифікації F-16 мали ресурс 8 тисяч годин, зараз розглядають можливість продовжити ресурс до 10-12 тис. годин. Тоді як МіГ-29 мали ресурс лише 2,5 тис. годин, пізніші версії - до 4 тисяч. Перевагою "ефок" є й той факт, що їх було випущено 4800, тобто деталей для обслуговування та ремонту є значно більше.

Зрештою, перевагу F-16 доводить і досвід бойових зіткнень. Так Ірак у 1988 році ухвалив рішення про закупівлю МіГ-29 (плани щодо придбання 130 винищувачів не змогли втілити через падіння цін на нафту). У першу ніч війни 1991 року в Кувейті іракськими винищувачами було перехоплено групу американських F-15E, однак під час цього перехоплення один із МіГ-29 випадково збив свого товариша. 17 січня американські винищувачі ракетами AIM-7M збили три МІГ-29, у ближньому бою наступного дня – ще два. Ірак підтвердив 3 втрати з 5-ти.

У 1999 році всі 16 літаків югославських МіГ-29 були зведені в винищувальну ескадрилью та обмежено використовувалися проти авіації НАТО. Всього було здійснено 11 бойових вильотів, під час яких періодично фіксувалися відмови бортового обладнання. За час війни сербські МіГ-29 жодного разу не зуміли застосувати зброю проти противника. Власні втрати виявилися значними – було втрачено 11 МіГ-29, з яких 6 збито в повітряних боях і 5 списано з різних причин (в основному знищено на землі). Через збої апаратури сербські пілоти не могли визначити напрям атаки противника, що різко знижувало шанси МіГ-29 у сутичках з авіацією НАТО.

Однак, попри переваги F-16, застосувати ці літаки на фронті українські захисники зможуть хіба що влітку 2024-го. До того часу саме МіГ-29 є основною надією українців у небі.