Блінкен назвав два кроки, які потрібно зробити світові для сприяння миру в Україні

Про це він сказав під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.

"Є два негайних і взаємопов’язаних кроки, які ми повинні зробити. По-перше, ми маємо відповісти на зростаючу співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном", - наголосив держсекретар США.

Він нагадав, що Іран постачає БПЛА в Росію та побудував завод з виробництва безпілотників у РФ, а буквально кілька тижнів тому "передав Росії сотні балістичних ракет малої дальності". Водночас коли КНДР доставляє в Росію потяги зі зброєю та боєприпасами, в тому числі ракетно-пускові установки та мільйони артилерійських снарядів.

За словами Блінкена, такі дії порушили численні резолюції Ради Безпеки ООН, за які проголосувала РФ та як постійний член несе особливу відповідальність за їхнє виконання.

Держсекретар США зауважив, що це – "вулиця з двостороннім рухом", тому і КНДР разом з Іраном отримують від Росії допомогу, щоби обійти санкції та надалі дестабілізувати ситуацію у своїх регіонах.

"Північна Корея та Іран не єдині, хто допомагає Росії. Китай, ще один постійний член цієї Ради є провідним постачальником верстатів, мікроелектроніки та інших товарів, які Росія використовує для відновлення, поповнення запасів, нарощування своєї військової машини та підтримки своєї жорстокої агресії", - продовжив Блінкен.

Що відомо про поставки з Ірану ракет до РФ

Раніше британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі Росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану й це є "неминучим". 6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана. У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі Росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати російські винищувачі Су-35. 7 вересня Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння щодо повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет до Росії. 8 вересня в Ірані спростували повідомлення про постачання Росії балістичних ракет, стверджуючи, що не надають військової підтримки жодній зі сторін у війні РФ проти України. 9 вересня Європейський Союз отримав від союзників інформацію, що Іран передав Росії балістичні ракети для війни проти України. 9 вересня до міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара через повідомлення про можливе постачання ракет для РФ.

10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що балістичні ракети від Ірану прибули до Росії й що їх, імовірно, впродовж декількох тижнів використають на війні проти України.

Згодом США оголосили про запровадження санкцій проти Росії та Ірану у відповідь на постачання Тегерана балістичних ракет Москві.

Іран не поставив Росії мобільні пускові установки для балістичних ракет малої дальності, які, як стверджували у Вашингтоні, Тегеран надав для використання проти України, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.