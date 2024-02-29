Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Комітет ВР зберіг відстрочку від мобілізації аспірантам-контрактникам, - нардеп Костенко

Комітет ВР зберіг відстрочку від мобілізації аспірантам-контрактникам, - нардеп Костенко

29 лютого, 2024 четвер
20:44
Війна з Росією Роман Костенко

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув тематично розділених на 16 блоків правок щодо законопроєкту про мобілізацію та залишив відстрочку для аспірантів, які навчаються на контрактній формі

Про це повідомив секретар комітету, полковник СБУ Роман Костенко в коментарі Укрінформу.

"Сьогодні (29 лютого – ред.) комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки продовжив розгляд урядового законопроєкту щодо мобілізації. На третій день ми завершили розгляд розділених тематично на 16 блоків правок і сформували попередню позицію комітету", - розповів він.

Секретар оборонного парламентського комітету зазначив, основні теми, які обговорювались на засіданні, стосувалися скасування відстрочки аспірантів, які навчаються на контракті, підстав звільнення з військової служби, здійснення військово-транспортного обов’язку та прикінцевих і перехідних положень законопроєкту.

Костенко зауважив, що в комітеті вирішили залишити для аспірантів-контрактників відстрочку від мобілізації. Потім було встановлено строки базової військової служби: у мирний час - до п’яти місяців, до трьох з яких виділено на базову загальновійськову підготовку, а до двох - на фахову підготовку. Водночас упродовж воєнного стану строки базової військової служби становлять до трьох місяців.

"Розглянули деякі питання блоку "Звільнення з військової служби". Із основного – усі члени комітету розуміють, що 36 місяців служби на фронті і 36 місяців в тилу – зовсім інші. Обговорили і запропоновані мною у законопроєкті щодо мотивації військової служби №11012 терміни звільнення з військової служби під час дії воєнного стану: у разі безперервної служби під час дії воєнного стану – 36 місяців або 18 місяців безперервної служби під час дії воєнного стану, з яких не менше 12 місяців - виконуючи бойові накази. Ми з колегами не згодні, що звільнення військовослужбовців визначатиметься строками відповідно до рішення Ставки верховного головнокомандувача", – акцентував Костенко.

За його словами, такі питання розглядатимуться з конкретними правками після закритого засідання, на якому будуть обговорені "проблемні моменти". У закритому форматі комітет також планує обміркувати ротацію, якої немає у мобілізаційному законопроєкті.

Також Костенко зауважив, члени комітету дійшли згоди щодо прикінцевих та перехідних положень. Вони передбачають, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, повинні впродовж 60 днів після публікації закону уточнити свою адресу проживання, адреси електронної пошти за наявності, номери телефонів та інші військово-облікові дані. 

Якщо громадянин перебуває на території України - він має зробити це особисто, прибувши до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або ж до центру надання адміністративних послуг.

У випадку, якщо українець перебуває за кордоном - йому слід надіслати повідомлення на офіційну електронну адресу чи номер телефону, що вказані на сайті територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку. 

Громадянин у будь-якому разі, незалежно від місця перебування, може зазначити військово-облікові дані в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста без прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Також погодилися, що підлягають переогляду на придатність до військової служби громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року вперше встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп", – додав секретар оборонного парламентського комітету.

Водночас Костенко прокоментував виконання військово-транспортного обов’язку: члени комітету віддали свої голоси за заборону розпоряджатися транспортними засобами, які перебувають на військовому обліку в ТЦК та СП.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Теги:
Суспільство
Україна
Верховна Рада
ВРУ
ЗСУ
мобілізація
Воєнний стан
Читайте також:
обстріл
28 лютого, 2024 середа
Росіяни скинули авіабомби на церкву в Куп'янську: серед загиблих пастор, є поранені
Карта. Авдіїівка_2702
Автор Богдан Бачинський
28 лютого, 2024 середа
Карта бойових дій за період 21-28 лютого: наслідки окупації Авдіївки та війна за контроль у небі
Мітч МакКоннелл
28 лютого, 2024 середа
Лідер республіканців у сенаті США Макконнелл оголосив про відставку
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.02
    Купівля 38.02
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.2
    Продаж 41.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
29 лютого
21:25
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
ЗСУ отримали 46 нових видів озброєння українського виробництва з початку року, - Міноборони
21:23
Поль Погба
Чемпіона світу з футболу дискваліфікували на 4 роки за допінг
21:13
Аналітика
Сергій Згурець
Чи є бази ЦРУ на території України та якою була мета приїзду очільника управління. Колонка Сергія Згурця
21:09
на фото: супутник ALOS-3
Країни Заходу майже повністю припинили надавати Росії дані з метеосупутників
21:07
Ексклюзив
Микола Княжицький
Це питання можна вирішити на рівні Україна-НАТО: нардеп Княжицький про блокування кордону польськими протестувальниками
21:00
Володимир Зеленський
Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ
20:43
міністр оборони США Ллойд Остін
У разі поразки України НАТО доведеться воювати з Росією, - очільник Пентагону
20:43
Тайсон Ф'юрі
Спаринг-партнер розповів, як завдав Ф'юрі травму, через яку перенесли бій з Усиком
20:31
OPINION
Віталій Портников
Послання війни Путіна: головне. Колонка Віталія Портникова
20:29
сокира
Рецидивіст з РФ, повернувшись з війни в Україні, вчинив жорстоке подвійне вбивство в рідному селі
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Чому Зеленський не може зрозуміти Трампа?
19:46
Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман аль Сауд
"Більше артилерії, спільне виробництво зброї та справедливий мир": Зеленський підбив підсумки закордонного турне
19:45
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
За добу ворог по 22 рази атакував на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб
19:27
На фото: "Патріоти"
Netflix поставить на Бродвеї п'єсу про Путіна "Патріоти"
19:17
на фото: Майк Джонсон
Джонсон відповів, коли палата представників США повернеться до ухвалення допомоги Україні
19:08
Олександр Сирський | ЗСУ
На Авдіївському та Курахівському напрямках ЗСУ ведуть жорсткі бої з переважаючими силами РФ, - Сирський
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 736 дня війни: ЗСУ "мінуснули" ще 3 винищувачі росіян, а на Бахмутському напрямку ліквідували окупантів з "Ахмату"
18:49
Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України
У Дії з'явиться чат-бот на основі ШІ: помічницю зватимуть Надія, - Федоров
18:47
Путін
Майже як Брежнєв, але коротше від Горбачова: у РФ проаналізували тривалість промови Путіна
18:43
Міжнародна слідча група, яка розслідує воєнні злочини РФ в Україні, продовжила роботу на 2 роки
18:41
На фото: Національний музей Тараса Шевченка
У Києві судитимуть підрядника за підозрою у привласненні коштів, виділених на ремонт музею Шевченка після обстрілів
18:38
Анонс
Діалог в п'ятницю: Портников і Княжицький обговорять конфлікт Україна-Польща в прямому ефірі
18:28
Авдіївка
Тарнавський: РФ зосереджує зусилля на Авдіївському напрямку
18:13
На фото: Олексій Гнатковський
Актор з фільму "Довбуш" Гнатковський став найсексуальнішим українським митцем
18:08
OPINION
Костянтин Москалець
Цей хлопець
18:07
Олександра Меркушина
Меркушина здобула перше золото для України на юніорському ЧС-2024 з біатлону
18:05
Такер Карлсон і Путін
"Одна з найтупіших речей, яку я коли-небудь чув": Карлсон сказав, що його найбільше вразило в інтерв'ю з Путіним
17:53
"Реальна історія з особистого життя": KRUTЬ та KALUSH випустили спільну пісню
17:49
Иркут МС-21 ближньо-середньомагістральний пасажирський літак
У Росії повідомили про зрив поставок вітчизняних літаків
17:46
У Мінстратегпромі стверджують, що Україна з початку року виготовила близько 200 тис. FPV-дронів
17:39
Оновлено
міни, замінований пляж
В Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території: у ДСНС розповіли, як прискорити розмінування
17:35
катер берегової охорони окупантів
В Азовському морі горів катер ФСБ: постраждали 5 росіян
17:31
Мелітополь
Терор з використанням технологій: у Мелітополі росіяни для патрулювання застосовують квадрокоптери, - Федоров
17:30
гроші
З початку року Україна отримала $1,2 млрд зовнішнього фінансування: 75% коштів – гранти
17:29
Європарламент
Європарламент висловив стурбованість через обмеження закордонних поїздок депутатів ВРУ – резолюція
17:28
"Мертві" політичні партії далі існують на папері, - рух ЧЕСНО
17:19
Оновлено
Олексій Навальний
"Жоден катафалк не погоджується везти тіло": соратники про проблеми з похороном Навального
17:12
Вірменія, Азербайджан і ЄС погодили розміщення цивільної місії вздовж кордону
Вірменії слід замислитися про можливість вступу в Євросоюз, - спікер парламенту
16:58
На фото: Мілена Мельничук
"Погрожували, називали нацисткою": представниця України на "Міс Європа" заявила про цькування з боку росіян
16:55
щеплення вакцинація
Українці зможуть вакцинуватися в аптеках. Подробиці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV