Кремль намагається підготувати росіян до "нової нормальності" щодо боїв на Курщині, - "Медуза"

Про це повідомляє "Медуза" із посиланням на власні джерела.

Як повідомляють джерела видання, відразу після початку операції ЗСУ в Курській області російські "еліти" були "шоковані", проте за два тижні "шок минув, відбулося звикання".

За словами близького до Кремля співрозмовника видання, "спочатку було незрозуміло, якими силами зайшли, як довго це триватиме. Зараз розуміння є, це завжди легше".

Так, за даними опитування Фонду громадської думки, тривожні настрої росіян зросли на 6% і досягли 45%. У адміністрації Путіна ці показники вважають досить високими і сподіваються на їхнє швидке зниження.

"Під час шоку, а це, безумовно, було шоком, завжди відбуваються стрибки [соціологічних показників], потім люди звикають і все влаштовується. Що діялося під час заколоту Пригожина, мобілізації та на початку війни? Але все вгамувалося", - кажуть у джерелі.

Тому, щоб швидше заспокоїти настрої громадян, Кремль за допомогою пропаганди намагається підготувати їх до життя в умовах "нової реальності" і "нової нормальності" (ці терміни пропагандисти вже використовували під час пандемії та на самому початку війни з Україною).

Частини цієї "нової реальності", за задумом Кремля, такі:

ворог справді прорвався на російську територію;

на нього чекає неминуча поразка;

але повернення територій займе час, росіянам слід почекати.

У цей час людям пропонують "скерувати негатив і шок у позитивне русло", зокрема, взяти участь у зборі допомоги для Курської області. Адміністрація Путіна вже "рекомендувала" зайнятися цим.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.