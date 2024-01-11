Не варто шукати компромісу з агресором: посол України відреагував на заклик Фіцо нормалізувати стосунки з РФ

Про це посол України у Словаччині Мирослав Кастран повідомив у фейсбук, реагуючи на нещодавню статтю Роберта Фіцо під назвою "Стратегія Заходу в Україні просто не працює".

Посол поділяє позицію прем'єр-міністра Словаччини щодо того, що Росія порушила міжнародне право. Однак він вважає таке формулювання занадто м'яким для опису всіх тих жахів, які 24 лютого 2022 року принесла Росія на українську землю.

"Росія не тільки порушила міжнародне право, а й вдалася до найкривавішої, з часів Другої світової війни, збройної, несправедливої, неспровокованої та невиправданої агресії на європейському континенті, вбиваючи українських чоловіків, гвалтуючи українських жінок, викрадаючи та депортуючи українських дітей, захоплюючи українські території, руйнуючи українську економіку, змушуючи мільйони українців шукати вимушений прихисток по усьому світу", - написав дипломат.

Також Кастран заявив, що Україною, на жаль, ворог не обмежиться. Щоб це зрозуміти, достатньо почитати або послухати заяви російських чиновників, політиків чи експертів.

Дипломат повідомив, що пояснення причин російської агресії через створення Україною якоїсь особливої "безпекової ситуації" для Росії або через "провокування РФ" озвученими нашою державою намірами щодо свого бажання приєднатися в майбутньому до НАТО вважає помилковим.

Також посол звернув увагу, що свого часу і Словаччина, як і решта країн Східної Європи, приєдналася до НАТО. Але зробила це не для того, щоб погрожувати РФ.

Кастран додав, що не варто за словами "не все так однозначно" приховувати речі, які є очевидними і які ми продовжуватимемо називати своїми іменами, або "чорним і білим".

Йдеться про те, що Росія – це безумовний агресор, якого необхідно спільними зусиллями зупинити і притягнути до відповідальності. А Україна – жертва російської агресії, яка безумовно потребує допомоги партнерів, у тому числі й Словаччини, у протистоянні ворогу, оскільки воює зараз не тільки за своє існування, а й за безпеку на всьому європейському континенті.

"Історія добре пам'ятає, до чого призводить пошук компромісів із безжальним агресором. Але невже вона нас нічому не вчить?", - завершив посол.

Позиція Словаччини щодо війни в Україні та вступу до ЄС

26 жовтня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військову допомогу. Країна обмежиться гуманітарною підтримкою. Це було частиною його передвиборчої кампанії, завдяки чому Фіцо здобув перемогу на парламентських виборах.

Також політик заявив, що 50 млрд євро допомоги ЄС Україні повинні включати гарантії того, що кошти не будуть привласнені. Роберт Фіцо назвав Україну однією з найбільш корумпованих країн у світі.

А 6 листопада очільник уряду Словаччини уточнив, що не заборонятиме приватним компаніям надавати зброю Україні.

На початку листопада очільник МЗС Словаччини Юрай Бланар казав, що не вірить у перемогу України на полі бою. Він також заявив, що не може собі уявити Україну в Євросоюзі.

20 грудня Фіцо назвав вступ України до НАТО "початком Третьої світової" та пообіцяв ветувати його.