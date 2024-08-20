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"Ніхто з цивільних не чинив спротив": нардеп Костенко про реакцію росіян на українських військових у Курській області

Марина Клюєва
20 серпня, 2024 вiвторок
21:46
Війна з Росією Курська область

Народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко розповів про реакцію росіян українських військових у Курській області

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Про це він розповів у етері Еспресо. 

Зокрема він пригадав реакцію українців на вторгнення росіян у 2022 році.

"Коли почалась війна повномасштабна в 22-му уже всі на тих територіях, куди вторглась Російська Федерація, все наше населення виходило. Ми пам’ятаємо цей підйом нашої країни, який починаючи від здач координатів росіян, закінчуючи розливанням коктейлів Молотова, підтримки, черги до військоматів - тоді так виглядала вся Україна, такий порив захисний. Те, що діється в Російській Федерації - просто наші війська зайшли, стикнулись із військовослужбовцями російськими, десь зі строковиками, десь із ФСБ-шниками, когось знищили, когось взяли в полон і почали рухатись далі", - зазначив він. 

Костенко зауважив, що росіяни не чини спротив українським захисникам, які зайшли на територію РФ, а більше сфокусувалися на майні своїх сусідів.

"Я не бачив і не чув взагалі ніяких історій про те, що десь там місцеве населення чинило спротив, або виходило на вулиці, як наші зупиняли танки руками, з прапорами українськими. Ніхто з цивільного населення Російської Федерації не чинив спротив. Навпаки тут така історія, що там такі села біля кордону, їх називають царські села, там жили митники, прикордонники - еліта місцева. Вони перші втекла, а звичайні місцеві жителі, середній клас залишились, або нижче середнього класу, то вони по принципу, військові спостерігали, “грабь награблєноє”, вони там поживилися нормально у своїх сусідів у минулому. Тому така історія спостерігалася. Але ніхто не протидіяв Силам оборони України. Можливо, якісь одиночні, я про них не знаю, але в цілому я не знаю жодного випадку", - додав нардеп.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

Українські військовослужбовці продовжують проведення операції у Курській області. Станом на 19 серпня ЗСУ взяли під контроль 92 населені пункти.

20 серпня російський диктатор Володимир Путін наказав військовослужбовцям витіснити українські сили з Курської області до 1 жовтня 2024 року.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський 20 серпня заявив, що українські військові контролюють 1263 кв. км у Курській області - 93 населених пункти

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Курськ
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