Позиція Макрона сьогодні - це позиція Джонсона два роки тому, - британський та канадський політолог Кузьо
Британський та канадський політолог українського походження, спеціаліст з історії та політики незалежної України Тарас Кузьо пояснив, чому президент Франції Емманюель Макрон стає більш радикальним щодо питання війни проти РФ і підтримки України
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
"Макрон бачить, що американці, ймовірно, не будуть підтримувати ЄС, якщо Дональд Трамп переможе під час президентських виборів у США. Це шанс Франції показати, що вона керує Європою. Також це пояснює, чому Макрон зараз такий активний і радикальним щодо питання війни і підтримки України. Позиція Макрона сьогодні - це позиція Джонсона два роки тому", - зазначив Кузьо.
Франція змінилась. Країна вперше в історії почала підтримувати членство в НАТО України. Саме Макрон першим із західних лідерів сказав, що треба думати про відправлення іноземних військ в Україну, зауважив він.
"Президент Франції сказав, що може настати час, коли потрібно буде відправляти європейські війська в Україну. Як відомо, деякі країни з цим погодилися. У певній мірі ситуація змінюється на користь України. Зараз не відчутно тиску, що Україні потрібно домовлятися. Всі розуміють, що з таким злочинцем, як Путін, неможливо про щось говорити", - додав політолог.
Сьогодні країни НАТО розуміють, що, якби росіяни захопили Київ, тоді була б пряма війна Росії з НАТО, каже Кузьо.
"Саме тому Макрон дуже слушно піднімав питання про війська. Адже дійсно, потрібно думати, це завжди важливо. Але нехай росіяни не знають, що ми будемо робити, нехай просто міркують", - додав він.
- 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.
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