Позиція Макрона сьогодні - це позиція Джонсона два роки тому, - британський та канадський політолог Кузьо

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Макрон бачить, що американці, ймовірно, не будуть підтримувати ЄС, якщо Дональд Трамп переможе під час президентських виборів у США. Це шанс Франції показати, що вона керує Європою. Також це пояснює, чому Макрон зараз такий активний і радикальним щодо питання війни і підтримки України. Позиція Макрона сьогодні - це позиція Джонсона два роки тому", - зазначив Кузьо.

Франція змінилась. Країна вперше в історії почала підтримувати членство в НАТО України. Саме Макрон першим із західних лідерів сказав, що треба думати про відправлення іноземних військ в Україну, зауважив він.

"Президент Франції сказав, що може настати час, коли потрібно буде відправляти європейські війська в Україну. Як відомо, деякі країни з цим погодилися. У певній мірі ситуація змінюється на користь України. Зараз не відчутно тиску, що Україні потрібно домовлятися. Всі розуміють, що з таким злочинцем, як Путін, неможливо про щось говорити", - додав політолог.

Сьогодні країни НАТО розуміють, що, якби росіяни захопили Київ, тоді була б пряма війна Росії з НАТО, каже Кузьо.

"Саме тому Макрон дуже слушно піднімав питання про війська. Адже дійсно, потрібно думати, це завжди важливо. Але нехай росіяни не знають, що ми будемо робити, нехай просто міркують", - додав він.