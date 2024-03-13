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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією США не йдуть на перемовини з РФ без України, бо далі мова буде вже про Польщу та Північну Європу, - експерт-міжнародник Краєв
Ексклюзив

США не йдуть на перемовини з РФ без України, бо далі мова буде вже про Польщу та Північну Європу, - експерт-міжнародник Краєв

13 березня, 2024 середа
17:53
Війна з Росією перемовини Україна-РФ

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що Сполучені Штати усвідомлюють потенційну загрозу для Польщі та країн Північної Європи, відкидаючи будь-які переговори з Росією, які могли б підірвати довіру

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Ми бачимо, яка ситуація розвивається в міжнародній дипломатії, ми бачимо, що Саудівська Аравія, Туреччина, Китай починають знову тиснути на тему про те, що нібито варто йти на переговори, що Україна не може ефективно оборонятися, Росія не може ефективно наступати, відповідно, нам потрібно шукати середній шлях для того, щоб зупинити насилля й зупинити цю війну", - пояснює Краєв.

За його словами, американці постійно використовують меседж, що війна має завершитися переговорами не тому, що вони так хочуть, а тому, що кожна війна завершується переговорами - це політична реальність.

"Американці кажуть, ми завжди підтримуємо переговори, ми за дипломатію, але (найважливіше) ці переговори має почати Україна, має почати на тих умовах, що вона не втрачає нові території, і має почати лише тоді, коли Україна сама вважає за доцільне ці переговори починати. Тобто те, що Штати підтримують дипломатію, - це їхній курс, вони завжди за дипломатію, проти війни, але вони також розуміють, що йти на переговори на умовах агресора - це не варіант і це не зупинить насилля, це не зупинить російську агресію", - наголошує експерт.

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Водночас РФ прагне говорити про переговори щодо України зі Сполученими Штатами Америки. Як вважає Краєв, агресор хоче показати, що він є рівнею Вашингтону: "Попри те що Вашингтон і Пекін чітко кажуть про те, що нове двостороннє протистояння йде між Пекіном і Вашингтоном, а Москва тут ні до чого. Москва через свою агресію, через постійні обстріли України намагається показати, що вона рівня великим державам сучасності, й тому їй потрібні переговори саме зі Штатами".

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" додав: "США не дають Росії такої можливості, бо Штати, розуміють: якщо вони підуть на угоду з Росією, це буде порушення принципу "нічого про Україну без України". І це не лише тому, що це так погано або не морально, - вони просто розуміють, що, якщо це буде можливо з Україною, наступною з такими ж перемовинами буде Польща, потім країни Балтії, Північна Європа. Тобто вони не дають можливості росіянам посилювати й поширювати свою агресію своєю ж незгодою на переговори".

Що відомо про переговори України з РФ

Раніше в Інституті вивчення війни зазначили, що Кремль використовує заклики Китаю до мирних переговорів між Росією та Україною, аби примусити Захід піти на поступки.

Папа Римський заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією. У Ватикані виступили з поясненнями, що означають такі слова Франциска

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров 14 лютого заявив, що РФ нібито готова до політико-дипломатичного закінчення війни в Україні, але "з урахуванням реалій на землі".

22 лютого голова МЗС Китаю Ван Ї закликав Київ і Москву до мирних переговорів, заявивши, що це єдиний спосіб закінчити війну.

28 лютого президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про готовність надати майданчик для перемовин між Україною та РФ.

4 березня заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що чинна влада в Україні не готова до перемовин із Росією щодо "миру".  Нагадаємо, що в цій же промові Медведєв назвав Україну Росією.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що мирні переговори щодо війни в Україні не будуть результативними, якщо в них не буде залучена Росія.  

Теги:
Новини
Світ
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
США
Військові новини
переговори з РФ
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