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Війна з Росією: хроніка
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"США змушені будуть воювати з Росією": Піонтковський назвав причину

13 січня, 2024 субота
13:59
Війна з Росією Морські котики США

Політолог Андрій Піонтковський переконаний, що США змушені будуть воювати з Росією в Європі, якщо допомога Україні буде зупинена і Путін досягне успіху у війні

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Ми бачили реакцію Європи в наш найважчий день у Вашингтоні. 12 грудня, коли візит Зеленського зазнав невдачі, коли він не зміг переконати американський конгрес підписати законопроєкт, і це викликало дуже потужну реакцію в Європі, низку важливих заяв і кроків, ухвалення пакетів допомоги Україні. Не треба про Орбана нагадувати, ми добре знаємо, що проєкт на 50 мільярдів затвердили. І політично важливе запрошення розпочати переговори про прийняття до ЄС для країни, що воює, є безпрецедентним. І пакети фінансової допомоги, які надали додатково скандинавські країни, і прискорення процесу передачі скандинавськими країнами літаків", - пояснив Піонтковський.

Політолог наголосив, що якщо Путін досягне успіху в Україні, США змушені будуть перекидати свої війська до Європи.

"І критика, серйозна критика американських вагань і затримок. Наприклад, у різкій заяві міністрів закордонних справ Франції та Великої Британії. В Європі є побоювання. Європа дуже конкретно сприйняла попередження. Американська адміністрація, намагаючись добитися цього затвердження фінансового плану, попереджала дуже чітко, що відмова призведе до війни. Я пам’ятаю, як Остін сидів за столом і сказав, що він зараз змушений розглядати плани перекидання американських солдатів у Європу, тому що в разі відмови від фінансування та успіху Путіна США доведеться воювати з росіянами. Йому не вдалося переконати членів палати, які вагалися, але на європейців це справило величезне враження, Європа зараз різко посилила свою політичну підтримку Україні", - додав він.

  • 16 листопада 2023 року сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня 2024 року без фінансування підтримки України та Ізраїлю.
  • Водночас 7 грудня сенат США провалив процедурне голосування за початок роботи над законодавством про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на суму близько 106 мільярдів доларів.
  • 22 грудня Байден підписав Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні $886 млрд на оборонні потреби у 2024 фіскальному році.
  • 6 січня Bloomberg з посиланням на обізнане джерело повідомив, що спікер палати представників США Майк Джонсон розглядає можливість прямих переговорів з президентом країни Джо Байденом щодо допомоги України та прикордонної політики, оскільки переговори про двопартійний компроміс у сенаті затягуються.
  • 7 січня керівники конгресу США досягли угоди щодо федеральних витрат у 2024 році, щоб запобігти частковій зупинці уряду наприкінці цього місяця.
  • 8 січня стало відомо, що в США готують угоду щодо кордону та імміграції, яка дозволить розблокувати допомогу Україні.
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