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Ексклюзив

Стратегічні кроки, вочевидь, будуть за кілька тижнів: Defense Express про перспективи дій ЗСУ на Курщині

Ірена Моляр
17 серпня, 2024 субота
18:10
Війна з Росією Карта бойових дій за 7-14 серпня

Іван Киричевський, військовий експерт Defense Express, зазначив, що варто звернути увагу на місто Льгов у Курській області, контроль над яким дасть реальну можливість перерізати логістику росіянам на стратегічному рівні

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Вчора, 16 серпня, був буквально розбомблений міст в районі Глушкова на Курщині, що є дуже гарним прецедентом. Наша авіація бомбить об'єкти на території РФ, це вже було офіційно визнано. Тут ще виникає питання: де ми набрали керованих авіабомб, щоб бомбити територію РФ? Бо ж мова була про те, що ми від західних союзників начебто отримуємо лише 100-130 одиниць різних авіабомб на місяць, тому більше там не вижмеш, а власного озброєння у нас немає. А тут трапляються якісь дива, тобто в умовах переваги противника в повітрі наша авіація керованим авіаційним озброєнням б’є по російській інфраструктурі", - прокоментував військовий експерт Defense Express.

За його словами, удар по мосту через річку Сейм у Глушковському районі Курської області є важливим прецедентом, навіть якщо той автомобільний міст перерізав шлях до кількох сіл та створює проблему тактичному угрупованню російських військ.

"Якщо говорити про щось стратегічно важливе, то нам треба забути про місто Курчатов, але згадати про місто Льгов, яке є одним з двох логістичних вузлів на території Курської області. Там взагалі цікава конфігурація, бо на Курщині є 1500 км залізничних шляхів, але вони всі зводяться у два залізничні вузли – Льгов та Курськ. Відповідно, якщо ці два вузли, даруйте, розбомбити або взяти під фізичний контроль хоча б Льгов, то тоді всю залізничну мережу на території Курської області можна викреслювати. Бо там залізниця випадатиме як для російської армії, так і для експорту важливих товарів для Кремля, як-то зерно чи залізна руда, з чого потім беруть гроші на війну проти України. Якісь такі стратегічні кроки, вочевидь, там будуть, можливо, за кілька тижнів, щоб узяти те, що реально перерізає росіянам логістику на стратегічному рівні", - резюмував Іван Киричевський.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності в російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

У пʼятницю, 16 серпня, було зруйновано міст через річку Сейм у Глушковському районі Курської області.

Також 16 серпня українські військові показали унікальні кадри перших годин наступальної операції Сил оборони в Курській області.









 

Теги:
Росія
зброя
російська армія
ЗСУ
Авіація
Курськ
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17 серпня
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