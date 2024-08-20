У Defense Express пояснили, чому "на Курщині воєнне диво, а під Покровськом - проблеми"

Про це він розповів у етері Еспресо.

"У росіян насправді не було проблем із кількістю живої сили і зараз немає, з ресурсами у них немає проблем навіть на Курщині. Судячи з усього там проблема з тим, як вони управляються. Якщо спробувати пошукати пояснення, що як так виходить, що у нас на Курщині воєнне диво, а під Покровськом проблеми, то можна спробувати пояснити так: на Покровському та на інших напрямках на сході росіяни намагаються наступати навіть загальновійськовими арміями, не кажучи вже про об’єднання меншого рівня - армійський корпус чи дивізія", - зазначив експерт.

За його словами, у Курській області ворог використовує серед військ так звану збірну соняку.

"На Курщині у росіян оперує те, що зазвичай прийнято називати "збірна солянка". Тобто коли там включається кілька бригад, неоднорідних по якості особового складу, по озброєності, навіть по вертикалі командування. Тому у них виходить повний парадокс, точніше у нас виходить, якщо опиратись на публічні оцінки, які заявлені, то наші війська виступають меншою кількістю проти переважаючого противника", - каже Киричевський.

Водночас він зауважив, що операцію у Курській області варто було проводити.

"Цікаві історії про те, що Ахмат не не вступив у бій, а це вони, бачте, повторили подвиги великого російського полководця Кутузова, тобто паралельний марш. Тобто як їхати так, що не вступити в контакт із противником, то, можливо, в них там це відлагодження упріляння там зараз відбувається, але відбувається зі своєю специфікою, яка на перший погляд виглядає гротескно. Виходячи з того, що у них там є різниця в управлінській культурі, це заодно і пояснює, чому не вдалося зупинити ворога на Покровському і чому навіть там прохолодніше не стало. Тому що, можливо, якщо говорити про якусь міжфракційну боротьбу, якраз на Покровському напрямку і на Торецькому за свої операції відповідають ті російські військові, які вирішили не вступати в міжфракційну боротьбу і якраз навпаки виграли її, тому війська, резерви там зайві не забрали. Тим не менш, як би там не було, на скільки пішло по нашому плану чи не пішло, очевидно, що Курську операцію треба було проводити", - додав експерт.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.