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У Міноборони закликали українців іти в сапери: обіцяють страхування й додаткові виплати

19 квітня, 2024 п'ятниця
11:14
Війна з Росією

До підрозділів із розмінування в Україні можуть долучитись усі охочі. Держава гарантує їм страхування та додаткову щомісячну виплату в розмірі 30 тис. грн

Про це в коментарі Укрінформу повідомив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони полковник Руслан Берегуля.

За його словами, для того, аби стати до лав саперів, потрібно звернутися до ТЦК. Там людину перевірять на психоемоційну та фізичну витривалість і скерують до підрозділу, якому потрібне поповнення.

"Людина приходить, вибирає - і її направляють до відповідного підрозділу. Але перш за все, коли він (кандидат, - ред.) прибуває до підрозділу, з ним ще проводять відбір і попередні тестування. Адже людина має бути не лише фізично витривала, а й мати стійкі психоемоційні якості перш за все, щоб відповідно реагувати в будь-яких критичних обставинах", - пояснив полковник.

Для саперів передбачено додаткові виплати за виконання небезпечних завдань.

"Усі військовослужбовці застраховані з боку держави. Вони отримують своє грошове забезпечення, а коли виконують завдання, пов'язані з розмінуванням, то ще додатково отримують грошову винагороду у розмірі 30 тис. грн", - пояснив Берегуля.

При цьому він зазначив, що кадрового голоду в цьому напрямі немає, але вакансій достатньо.

"І ми будемо вдячні, якщо вони (українці, - ред.) будуть приходити якраз до цих підрозділів розмінування Міноборони. Тому що тим самим вони будуть робити внесок у розвиток нашої економіки й повернення внутрішньо переміщених осіб. Це буде допомагати в боротьбі проти нашого ворога", - наголосив начальник управління.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

За січень сапери обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів понад 21 тис. га земель сільгосппризначення, найбільше – на Херсонщині.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

На початку березня стало відомо, що уряд компенсуватиме аграріям 80% витрат на розмінування.

Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
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