"За законами Міжнародного права": Портников про поводження з росіянами у Курській області

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Щодо того, як нам діяти, як поводитись із російським населенням, тут відповідь дуже проста: за законами Міжнародного права, тому що усі ці дискусії українського населення мені здаються досить дивними, тому що громадяни України забувають, що Україна є безпековим протекторатом цивілізованого світу. І те, що українська держава взагалі існує на політичній мапі світу - це результат активної підтримки наших зусиль з боку Сполучених Штатів і країн Європейського Союзу", - зазначив він.

Віталій Портников зауважив, що саме завдяки допомозі партнерів Україні вдалося вистояти проти найбільшої "ядерної потуги сучасного світу".

"Це означає, що якщо ми у союзі із державами, які цінують Міжнародне право, а не із державами, яким плювати на Міжнародне право, то ми маємо в наших діях шанувати Міжнародне право - от і все. Так як міжнародні конвенції передбачають ставлення до місцевого населення, так ми і маємо себе поводити, це абсолютно нормальна річ. Якщо громадяни Російської Федерації, які знаходяться на сувереддній території Російської Федерації, нагадаю, що це не українська, з точки міжнародного права, територія, це російська територія", - додав журналіст.

Він зауважив, що у разі, якщо вони хочуть залишити ту територію, Україна має забезпечити для них пересування на ту територію, де не відбуваються бойові дії.

"Звичайно, в цій ситуації найкращим виходом було б відкриття коридорів на території тієї країни, громадянами якої вони є. Якщо такої можливості немає, звичайно, ми їм маємо відкрити коридори на територію України, а далі це вже інше питання. Україна може забезпечити через територію України те, щоб ці люди змогли потрапити на територію Російської Федерації, яка не знаходиться у зоні бойових дій, це вже питання російсько-українських домовленостей. До речі, я нагадаю, що такі домовленості досягалися навіть нами з росіянами, коли громадяни з окупованих Росією територій України виїздили, скажімо, з Маріуполя, з інших населених пунктів України, навіть росіяни це дозволяли. Інша справа, що вони там влаштовували якісь фільтрації, і це все було ганебно, як вони себе поводили, ми так себе поводити не маємо. Хоча, звичайно, певна робота по виявленню російських спецслужб серед того населення, скажімо, яке буде переправлятися на українську територію теж має бути, і вона буде, це теж абсолютно очевидно", - наголосив Віталій Портников.

Що відомо про події в Курській області У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію". 10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції. 14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності в російському регіоні створять військові комендатури. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям. Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум. 15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців. У пʼятницю, 16 серпня, було зруйновано міст через річку Сейм у Глушковському районі Курської області. Також 16 серпня українські військові показали унікальні кадри перших годин наступальної операції Сил оборони в Курській області.

17 серпня військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про входження підрозділів Сил оборони України до селища Коренево Курської області.