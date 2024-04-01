Законопроєкт про мобілізацію: Разумков назвав передбачені документом вікові обмеження та ймовірні дати розгляду

Про це повідомив народний депутат України Дмитро Разумков у етері телеканалу "Еспресо".

"Декілька тижнів тому профільний комітет Ради повідомив, що вік призову чоловіків до ЗСУ не знизять до 25 років. На крайніх засіданнях комітету вони відмовились від своїх обіцянок і повернули призовний вік з 25 років. Тобто в тому законопроєкті, який потрапить до зали 10-11 квітня, буде вказано про вік 25 років для мобілізації. Тому українське суспільство, журналісти, народні депутати, мають дуже чітко дивитися, що ж буде насправді прописано в законопроєкті", - повідомив він.

Разумков розповів про приховані проблеми законопроєкту про мобілізацію.

"Деякі питання були приховані в законопроєкті. Але разом із колеги "Розумної політики" ми змогли їх знайти. Отже, законопроєкт про мобілізацію давав можливість мобілізувати усіх хлопців, трохи більше, ніж з 18 років. Я кажу саме про мобілізацію, бо строкова служба в цьому законопроєкті змінюється на базову військову службу, яку можна проходити з 18 до 24 років. Друге, що важливо, це базова загальновійськова підготовка, яка відбувається у вищих навчальних закладах. Право на проходження базової військової служби давалося з 18 до 24 років, за бажанням. Але законотворець президент забув дещо зазначити. Якщо минуло 18 років, хлопець отримує військову облікову спеціальність і стає на облік. Навчання під час воєнного стану займає лише три місяці. Тобто у 18 років, три місяці і один день, до тебе може прийти ТЦК і мобілізувати саме на фронт, а не на так звану строкову службу", - повідомив він.

Така ж сама проблема із базовою загальновійськовою підготокою, зауважив нардеп.

"Я впевнений, що вже через зал по замовчуванню ця тема не пройде. Комітет, сподіваюсь, дасть свої правки, які заборонять це, виконають те, про що обіцяли кулуарно, і не буде можливості мобілізувати хлопців з 18 років. Це дійсно велика проблема, яку ми сьогодні знайшли і вирішили. Дуже добре, що наші аналітики і нардепи адекватно це сприймають, знаходять такі проблеми та інформують суспільство. Я на 90% впевнений, що ми вирішимо це питання. Але як бачимо, представникам влади сьогодні вірити не можна", - додав Разумков.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада України на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.