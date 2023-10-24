Ворог кидає свої резерви, аби утримати захоплені позиції та посунути лінію фронту на певних ділянках. Колонка Сергія Згурця

Ситуація на фронті

Якщо зважити на зведення Генерального штабу ЗСУ, то начебто динаміка на фронті дещо зменшилася. Йдеться про 55 бойових зіткнень, хоча два дні тому йшлося про 90, тобто фактично на третину активізація зменшилася. Але насправді по цих кількісних показниках важко оцінювати ту критичність, яка є на певних ділянках, зокрема, якщо ми говоримо про Авдіївку.





Тут ворог намагається просуватися із Красногорівки у напрямку Степового і Бердичі, аби вийти до залізниці. Задіяні щонайменше три російські бригади. Цікаво, що усі ці бригади були з 2-ої армії РФ, яка раніше була на Лиманському напрямку. Тобто перекидання військ з Лимана відбувається саме сюди. Ці російські вояки там зазнали суттєвих втрат, але й далі просуваються до тих ділянок, які хочуть захопити.

Ділянка від Красногорівки й на півночі до терикона, або так званої висоти 230, є зоною суцільних бойових дій. За підтримки авіаударів ворог продовжує штурм терикона. З крайньої інформації, яка вже зʼявилася, противнику таки вдалося вдертися на терикон, це за два кілометри від Авдіївки. Ці дані підтверджують висновки аналітиків Deep State з відповідним відео. Звісно, таким чином тактичне положення наших військ погіршується, але не виключаю, що це зараз спричинить більш активну роботу нашої артилерії по цій висоті, аби знести ворога з терикона.

Також важливо не дати противнику закріпитися за залізницею. Зараз на цій ділянці фронту ситуація є надзвичайно складною. Тим більше, що ворог намагається діяти й на півдні Авдіївки. Він хоче прорвати оборону в районі Водяне - Опитне у напрямку Сєверного. І тут від Степового до Сєверного десь 8 км між кліщами, які ворог намагається замкнути, таким чином забезпечивши оточення наших військ. Звісно цього не відбудеться. Але ми розуміємо, яка значна кількість ворожої сили зараз скерована на цю ділянку фронту.

Щодо інших напрямків, то зараз відчувається динамічна рівновага по певних напрямках, де ворог намагається діяти, використовуючи свої резерви.





Таке враження, що противник зараз кидає усі накопичені резерви, аби утримати свої позиції та посунути нашу лінію фронту на певних ділянках, зокрема в зоні Авдіївки. Ворог і далі буде закидати наші позиції живою силою. Здається, що йдеться про виконання політичної вказівки Путіна - домогтися просування за будь-яку ціну, аби створити підстави хоча б до якихось переможних реляцій для російського споживача.

Засоби РЕБ

Проте на всіх ділянках фронту з обох сторін зараз активно використовуються дрони для розвідки й ударних функцій. Боротьба з ворожими дронами у нас ведеться різними способами, проте один з найбільш системних - це використання систем і засобів радіоелектронної боротьби. Звичайно, ми чуємо про окопний РЕБ, як важливу складову бойових дій.

Сергій Бескрестнов "ФЛЕШ", військовослужбовець ЗСУ, експерт з радіоелектронної боротьби, пояснив, що окопний РЕБ - це термін, який характеризує реакцію засобів радіоелектронної боротьби. Вони є портативними і використовуються солдатами в окопах на фронтах. Цей РЕБ не базується на машинах, не розгорнуті апаратно, а використовується звичайними військовими. РЕБ призначений боротися з дронами Mavic, Autel. Зараз на передній план виходить боротьба з FPV-дронами, які завдають великої шкоди нашим військам. Найяскравіший приклад окопного РЕБа - це антидронова рушниця. У продовження антидронової рушниці у нас зʼявляється нова категорія - це так звані купола, або щити, які не дають дронам атакувати наших бійців. На жаль, у ЗСУ є нестача великих РЕБів. Їх є на 25 % від необхідної потреби. А питання окопного РЕБ закрито лише на 2-3% від наших потреб. Ми маємо катастрофічний дефіцит окопного РЕБ.

Військовослужбовець ЗСУ зауважив, що єдиний надійний захист від ворожих дронів полягає у тому, щоб РЕБ працював у режимі чергового прийому. Тобто нічого не випромінювати, нікому не заважати, фіксувати наближення дрону, вмикатися на певний час, пригнічувати цей дрон, і знову ставати на бойове чергування. По такому принципу працюють російські комплекси "Стриж", "Серп". Нам теж потрібно рухатися у цьому напрямку, щоб вмикатися тільки тоді, коли дрон наближається близько.



Експерт з радіоелектронної боротьби додав, що великим проривом на сьогодні є те, що можна ставити РЕБ і безпілотники на озброєння за пришвидшеною процедурою. Залишилося налагодити виробництво РЕБ у потрібній кількості.

Стратегія розмінування українських територій

А далі поговоримо про фронт за лінією зіткнення, де вже пройшли активні бойові дії. До 30% площ України є замінованими ворогом, а це небезпечно для діяльності. Цей зашморг треба знімати з наших земель. Міністерство економіки України оголосило про намір впродовж 10 років повернути до експлуатації 80% потенційно замінованих територій України. Ця тема залишається надзвичайно складною, тому що Україна перетворюється на державу, яка є найбільш замінованою. Раніше такою країною вважалася Хорватія, а зараз на перший план виходить Україна. Знаємо, що ворог активно використовував мінування по різних ділянках фронту. І зараз низка наших площ, які використовують селяни, є насправді небезпечною. А спроби селян самим розміновувати приводять до трагічних випадків. Потрібна системна робота для того, аби цим займалися професіонали, тобто сапери, оператори, які мають відповідні сертифікати для здійснення розмінування.

Ігор Безкаравайний, координатор напрямку гуманітарного розмінування при Міністерстві економіки України, розповів, що на сьогодні масштаби замінування – 174 кв. км, тобто це територія, яка є потенційно небезпечною, і будь-який квадратний метр цієї території може бути замінований або засмічений залишками війни. Головне слово – потенційно, тому, щоб визначити, яка дійсно територія потребує очищення, у першу чергу треба провести обстеження цих територій. Те, що зараз є у нас на озброєнні – це світовий досвід. Класичний підхід - фахівці виїжджають на місце, яке обстежують, і визначають наявність загрози на тій чи іншій ділянці. Проблема такого підходу полягає у тому, що він дуже ресурсозатратний, бо потребує багато людей та часу. Головна стратегія, яку обрали Мінекономіки разом з органами влади, - пришвидшити процес обстеження територій шляхом залучення новітніх технологій, а саме дистанційне сканування поверхні, аналіз супутникових знімків і так далі.

Координатор напрямку гуманітарного розмінування зазначив, що Україні потрібні нові підходи щодо розмінування, які не використовуються у світі. Український досвід точно стане на озброєнні й вже комунікується на світових майданчиках. До прикладу, вже можемо говорити про сканування поверхні за допомогою дронів. Однак важливо знати, що дрон – засіб доставки, тобто транспортний засіб, який везе на собі певний сканер, що обстежує поверхню землі або під поверхню. Відповідно, є різні сканери та підходи в обстеженні території, тому наше завдання – об'єднати ці всі різні технології в одну уніфіковану або розробити чіткі критерії використання цих сканерів для отримання необхідного результату.

Безкаравайний додав, що є первинний аналіз Світового банку, який нарахував приблизно $37,5 млрд для повного очищення потенційно замінованої території. Однак при цьому підрахунку вони послуговувалися світовою практикою. У нашому випадку можемо припустити, що ця цифра може бути більшою з урахуванням інтенсивності та тривалості бойових дій в Україні. Але ця цифра може і зменшуватися, коли ми застосуємо інструменти дистанційного сканування, то це значно буде пришвидшувати та здешевлювати процеси обстеження територій. А щодо часових рамок розмінування, тут набагато складніше. Ми ставимо перед собою стратегічну перспективу – протягом наступних 10 років повернути в ефективну експлуатацію 80% територій, які зараз вважаються потенційно забрудненими. Однак, якщо говорити про повне розмінування територій в Україні, ніхто не може спрогнозувати не те, що в Україні, а й у світі. Але стратегічна перспектива - 80% за 10 років, і ми до неї ідемо.