Про це вона розповіла в етері Еспресо.



Журналістка висловила сподівання щодо продовження дії зернового коридору: "Ситуація налагодиться і гарною ознакою є те, що сьогодні вранці, 3 листопада, вийшов караван з вантажем 290 тисяч тонн. Це сім суден, які стояли в очікуванні вирішення ситуації. Крім того, у Мармуровому морі біля Стамбулу і вже на виході з Босфору у Чорному морі теж є судна, які заявляють про курс до наших портів".



Катерина Яресько зауважила, що на спробу Росії припинити зернову угоду, ми побачили рішучі реакції Ердогана та ООН, відповідно, зерновий коридор продовжить працювати.



"Ердоган є дуже впливовим гравцем на цьому ринку, до того ж зернова угода була його ініціативою, яку він медійно зафіксував і турецькі ЗМІ подавали це як дуже потужний піар президента Туреччини і як безпосередньо його заслугу та досягнення. Крім того, в Ердогана незабаром вибори, тому він буде точно це лобіювати. І другий аспект – Туреччина на цьому заробляє. До того ж Анкара відмовилася від зерна, яке Росія возить з окупованих територій, принаймні на пряму такі перевезення ми майже не фіксуємо, як це було на початку весни, коли у турецькі порти заходили кораблі з краденим українським зерном. Відповідно, ми спостерігаємо зміну політики Туреччини, а це означає, що Анкара у цьому зацікавлена, тому зернова угода буде тривати", - пояснила Яресько.

29 жовтня, РФ оголосила про "призупинення" своїх зобов'язань щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.

Володимир Зеленський висловив упевненість, що російська сторона хотіла зірвати угоду ще у вересні.

30 вересня НАТО та ЄС закликали Росію повернутися до "зернової угоди".

1 листопада стало відомо, що українське дунайське пароплавство розпочинає проєкт "Дунайський зерновий шлях" після "призупинення" Росією участі у "зерновій ініціативі".

Того ж дня Україна, ООН і Туреччина заявили про чинність "зернової угоди". Одночасно з цим РФ зажадала "гарантій безпеки".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з очільником РФ Володимиром Путіним, після чого заявив про продовження роботи "зернового коридору"

Росія підтвердила слова Ердогана про продовження роботи "зернового коридору".