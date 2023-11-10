Якщо конфлікт між політичним і військовим керівництвом перейде в публічну площину, ми втратимо державність, - журналіст Буткевич
Богдан Буткевич, журналіст, теле- та радіоведучий вважає, що наслідком конфлікту між політичним і військовим керівництвом може стати втрата української державності
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Якщо конфлікт між політичним і військовим керівництвом почне переходити в публічну площину, тоді ми напряму стаємо на "рейси" історичної давнини, з втратою державності", - зазначив він.
З приводу цього питання потрібно звертатись не до Головнокомандувача ЗСУ Залужного, а до Офісу президента, вважає Буткевич.
"Саме люди з ОП постійно давали і дають приводи для просування цієї теми. Може хтось забув, як півроку в Зеленського розважались тим, що кожного вечора, коли викладали звернення президента, принципово не писали прізвище "Залужний", а просто "Головком". Я вважаю, що насправді це один з найбільш мерзотних моментів як тільки можуть втиникнути насправді в нашій ситуації зараз", - додав журналіст.
- Нагадаємо, 1 листопада на The Economist вийшла колонка Валерія Залужного, вперше від грудня 2022 року.
- Залужний зазначив, що війна РФ проти України може перейти на новий небезпечний етап, і назвав пріоритетні напрями, розвиток яких допоможе не допустити цього. Він також розповів, що потрібно для того, аби вийти з глухого кута у війні з РФ.
- Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на статтю Залужного та заявив, що Україна не перебуває в патовій ситуації.
- Також заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в журналі The Economist, в ефірі телемарафону заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.
- В ISW проаналізували статтю Залужного про позиційну війну в Україні.
- Пізніше у статті NYT зазначили, що закиди Зеленського на адресу Залужного свідчать про розкол в українському керівництві.
- 7 листопада ворожі ресурси запустили діпфейк з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який нібито закликав до держперевороту. На початку повномасштабної війни Росія запускала подібні діпфейки з президентом України Володимиром Зеленським.
- Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк вважає, що Зеленський та Залужний повинні пояснити суспільству, що жодного розколу немає.
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