Якщо конфлікт між політичним і військовим керівництвом перейде в публічну площину, ми втратимо державність, - журналіст Буткевич

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо конфлікт між політичним і військовим керівництвом почне переходити в публічну площину, тоді ми напряму стаємо на "рейси" історичної давнини, з втратою державності", - зазначив він.

З приводу цього питання потрібно звертатись не до Головнокомандувача ЗСУ Залужного, а до Офісу президента, вважає Буткевич.

"Саме люди з ОП постійно давали і дають приводи для просування цієї теми. Може хтось забув, як півроку в Зеленського розважались тим, що кожного вечора, коли викладали звернення президента, принципово не писали прізвище "Залужний", а просто "Головком". Я вважаю, що насправді це один з найбільш мерзотних моментів як тільки можуть втиникнути насправді в нашій ситуації зараз", - додав журналіст.