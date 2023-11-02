Захід збив ядерний запал Путіна, пообіцявши удар у відповідь, - FT

Про це йдеться в матеріалі голови московського бюро Financial Times Макса Седдона.

Президент РФ Владімір Путін уперше натякнув на можливість завдати обмеженого ядерного удару по Україні у промові напередодні повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. А після анексії чотирьох українських областей – пообіцяв "використовувати всі засоби, які є в нашому розпорядженні" для захисту цих завоювань.

"Ці погрози спонукали США, Велику Британію і Францію пообіцяти відповідь за допомогою конвенційних озброєнь", – пише Седдон, посилаючись на неназваних чинних нинішніх і колишніх посадовців.

За словами співрозмовників FT, свою роль зіграв і лідер Китаю Сі Цзіньпін, який особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї, зокрема під час візиту до Москви в березні 2023 року.

Раніше про можливу конвенційну відповідь Заходу на ядерний удар Росії по Україні допускали експерти. Співрозмовники журналістів у НАТО говорили про "фізичну відповідь", але без конкретики.

Зрештою, вже минулої осені Путін визнав, що використання тактичної ядерної зброї не має "ні політичного, ні військового сенсу", і практично перестав говорити про ядерні погрози.

Нині ж РФ вдається до теми ядерної зброї, намагаючись стримувати подальшу військову підтримку України з боку Заходу, пише Макс Седдон із Financial Times, посилаючись на опитаних експертів.