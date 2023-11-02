Захід збив ядерний запал Путіна, пообіцявши удар у відповідь, - FT
США, Велика Британія і Франція минулої осені попередили Росію про наслідки застосування ядерної зброї у її повномасштабній війні проти України, що на тривалий час усунуло ядерну загрозу з російської риторики
Про це йдеться в матеріалі голови московського бюро Financial Times Макса Седдона.
Президент РФ Владімір Путін уперше натякнув на можливість завдати обмеженого ядерного удару по Україні у промові напередодні повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. А після анексії чотирьох українських областей – пообіцяв "використовувати всі засоби, які є в нашому розпорядженні" для захисту цих завоювань.
"Ці погрози спонукали США, Велику Британію і Францію пообіцяти відповідь за допомогою конвенційних озброєнь", – пише Седдон, посилаючись на неназваних чинних нинішніх і колишніх посадовців.
За словами співрозмовників FT, свою роль зіграв і лідер Китаю Сі Цзіньпін, який особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї, зокрема під час візиту до Москви в березні 2023 року.
Раніше про можливу конвенційну відповідь Заходу на ядерний удар Росії по Україні допускали експерти. Співрозмовники журналістів у НАТО говорили про "фізичну відповідь", але без конкретики.
Зрештою, вже минулої осені Путін визнав, що використання тактичної ядерної зброї не має "ні політичного, ні військового сенсу", і практично перестав говорити про ядерні погрози.
Нині ж РФ вдається до теми ядерної зброї, намагаючись стримувати подальшу військову підтримку України з боку Заходу, пише Макс Седдон із Financial Times, посилаючись на опитаних експертів.
- 1 вересня російський стратегічний ракетний комплекс "Сармат" нібито поставили на бойове чергування. Комплекс стріляє міжконтинентальною ракетою, що може нести ядерний заряд.
- Натомість 7 вересня експосол США при НАТО Курт Волкер заявив, що якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, відповідь Заходу не обов'язково буде ядерною.
- Крім цього, нещодавно у держдумі РФ заявили, що на найближчому засіданні буде обговорюватись питання про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань ООН. Держдеп США назвав кроки РФ "загрозою глобального нормативу".
- Водночас 17 жовтня депутат держдуми РФ Андрій Гурульов від партії "Єдина Росія" закликав росіян готуватись до ядерної війни.
- У той же день Росія скасувала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Влада пояснює це, як захід безпеки своєї країни.
- У кінці жовтня стало відомо, що США розроблятимуть сучасний варіант ядерної гравітаційної бомби B61-13, який допоможе стримувати противників та додавати впевненість партнерам.
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