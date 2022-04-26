Зарано казати, чим завершиться війна. Але одна держава вже точно розтрощила свою репутацію. Це Німеччина, - The Telegraph
Берлін не зміг надати Україні необхідну допомогу, а у стосунках з Росією поводився в кращому випадку наївно, а в гіршому — як співучасник
Про це пише The Telegraph.
Газета нагадує, що спочатку канцлер Шольц обіцяв Україні грошову допомогу у розмірі 1 млрд євро, а відтак урізав її на дві третини. Зі списку необхідної зброї, наданого Україною до Берліна, все важке обладнання звідти викреслили. Берлін постійно торпедує санкції проти Росії, стверджуючи, що промисловість та споживачі сильно постраждають від припинення постачання російських енергоносіїв.
"Десять років тому німці читали лекції грекам про необхідність жорсткої економії, а тепер категорично відмовляються від цього навіть попри російські воєнні злочини", - іронізує The Telegraph.
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"Без перебільшення можна сказати, що німецький істеблішмент зараз переживає нервовий зрив, - пише видання. Експерти шоковані рівнем некомпетентності та корумпованості тамтешньої еліти, її залежністю від Росії. Вибачення Берліна тільки поглиблюють кризу".
Хоча Шольц, Штайнмаєр та лідер соціал-демократів Зігмар Габріель бояться це визнати, Кремль завжди корумпував німецьких політиків, - зауважує газета, наводячи конкретні приклади. "Північний потік став найбільшим провалом Берліна. Спочатку його лобіював канцлер Герхард Шредер, який пізніше перейшов зі своєї Соціал-демократичної партії до правління Газпрому. Чинний канцлер Олаф Шольц є його прямим протеже. А президент Франк-Вальтер Штайнмаєр мав близькі та тісні стосунки з Кремлем і роками проводив проросійську політику, перебуваючи у коаліційному уряді Меркель".
- Політолог Андреас Умланд вважає, що німецька армія зараз менш боєздатна за українську, тому Німеччина готова більше допомагати фінансово.
- У Бундесвері пояснили, чому відмовили Україні в постачанні БМП Marder.
- Німеччина погодилася надати Україні самохідні зенітки Gepard.
- 20 квітня заступник генерального інспектора Бундесверу Маркус Лаубенталь заявив, що Німеччина не постачатиме Україні БМП Marder, аби не підірвати обороноздатність НАТО.
- 20 квітня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не накладала заборону на постачання до України бронетехніки
- 22 квітня у інтервʼю Der Spiegel канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив нерішучість стосовно поставок в Україну важкого озброєння бажанням уникнути прямої конфронтації НАТО з Росією.
- 23 квітня дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall звернулося до федерального уряду Німеччини за дозволом на постачання Україні 100 бойових машин піхоти Marder.
- 25 квітня стало відомо, що Rheinmetall хоче продати Україні 88 танків Leopard.
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