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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Зарано казати, чим завершиться війна. Але одна держава вже точно розтрощила свою репутацію. Це Німеччина, - The Telegraph

Зарано казати, чим завершиться війна. Але одна держава вже точно розтрощила свою репутацію. Це Німеччина, - The Telegraph

26 квітня, 2022 вiвторок
20:49
війна з Росією Нерішучість лідерів Німеччини

Берлін не зміг надати Україні необхідну допомогу, а у стосунках з Росією поводився в кращому випадку наївно, а в гіршому — як співучасник

Про це пише The Telegraph.

Газета нагадує, що спочатку канцлер Шольц обіцяв Україні грошову допомогу у розмірі 1 млрд євро, а відтак урізав її на дві третини. Зі списку необхідної зброї, наданого Україною до Берліна, все важке обладнання звідти викреслили. Берлін постійно торпедує санкції проти Росії, стверджуючи, що промисловість та споживачі сильно постраждають від припинення постачання російських енергоносіїв.

"Десять років тому німці читали лекції грекам про необхідність жорсткої економії, а тепер категорично відмовляються від цього навіть попри російські воєнні злочини", - іронізує The Telegraph.

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"Без перебільшення можна сказати, що німецький істеблішмент зараз переживає нервовий зрив, - пише видання. Експерти шоковані рівнем некомпетентності та корумпованості тамтешньої еліти, її залежністю від Росії. Вибачення Берліна тільки поглиблюють кризу".

Хоча Шольц, Штайнмаєр та лідер соціал-демократів Зігмар Габріель бояться це визнати, Кремль завжди корумпував німецьких політиків, - зауважує газета, наводячи конкретні приклади. "Північний потік став найбільшим провалом Берліна. Спочатку його лобіював канцлер Герхард Шредер, який пізніше перейшов зі своєї Соціал-демократичної партії до правління Газпрому. Чинний канцлер Олаф Шольц є його прямим протеже. А президент Франк-Вальтер Штайнмаєр мав близькі та тісні стосунки з Кремлем і роками проводив проросійську політику, перебуваючи у коаліційному уряді Меркель". 

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