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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Зараз в армії служать до смерті, каліцтва або до перемоги, через неготовність влади приймати непопулярні рішення, - військовослужбовець Казарін
Ексклюзив

Зараз в армії служать до смерті, каліцтва або до перемоги, через неготовність влади приймати непопулярні рішення, - військовослужбовець Казарін

19 листопада, 2023 неділя
22:14
Війна з Росією Павло Казарін

Журналіст та військовослужбовець Збройних Сил України Павло Казарін припускає, що демобілізація та ротації відсутні через неготовність влади приймати непопулярні рішення

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я можу припустити, що безстроковість мого перебування у війську - це визначається об’єктивним станом речей. Наприклад, я можу уявити, що хтось із Генштабу вийде і скаже: "Хлопці, не можемо зібрати інших 600 тисяч людей через неспроможність ТЦК, а навіть якщо зберемо, то це не дозволить нам відпустити тих, хто вже 21 місяць у війську", - тоді нехай. Але якщо ротації не відбуваються, замін - немає через чиюсь неготовність приймати непопулярні рішення, то це геть інша справа", - підкреслює Казарін.

Військовий пояснив, що очікував від влади певної відповідальності та готовності говорити інколи непопулярні речі та приймати рішення, адже тоді б це було чесно.

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"Зараз через цю невизначеність, через що у нас кожен в армії служить до смерті, каліцтва або до перемоги - через реальну необхідність чи через необхідність неготовність влади приймати непопулярні рішення. Мені здається, що це накопичує певно напругу у суспільстві та збільшує дистанцію між тими хто на фронті та тими хто в тилу", - наголосив Казарін.

Він уточнив, що йдеться про недовіру до цивільних, владу та військових у тилових підрозділах. А повернути цю довіру можна прийнявши непопулярне рішення.

Що відомо про мобілізацію та демобілізацію в Україні

Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Однак у Міноборони стверджують, що необхідності посилення мобілізації немає. Утім, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україні потрібно мобілізувати більше людей і "омолодити" армію.

"Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939 і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", — наголосив Воллес.

Нагадаємо, 27 жовтня у Львові, Києві, Дніпрі та інших великих містах родини військових вийшли на мітинг із вимогою встановити терміни служби та дати їм воїнам право на демобілізацію. "Військові теж втомлюються", – наголошували вони.

12 листопада дружини, батьки та діти військових знову провели мирний пікет і просили дати змогу демобілізації бійцям після 18 місяців служби.

Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко в етері Еспресо наголосив, що захист країни є обов'язком кожного громадянина.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що мотивація громадян повинна стати головним критерієм для рекрутингу до лав ЗСУ.

В етері Еспресо представниця організації Lobby X  Ольга Бандрівська та керівник рекрутингового центру 3-ї ОШБ молодший сержант Павло Дьокін розповіли, що українці можуть обирати не лише військову професію, а й конкретне місце служби, адже рекрутинг знімає фактор невідомості та дає можливість людині знати, що її очікує на наступному кроці.

В Україні родичів військових, які служать понад півтора року, просять демобілізації. Деякі медійники вважають, що це відбувається через відсутність комунікації між суспільством і владою. Таку думку висловили журналістка Еспресо Ольга Лень та керівниця проєкту "Балканський оглядач" Наталія Іщенко.

військові
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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