Заявка України в НАТО розпочне дискусію про те, наскільки кожна країна Альянсу готова захищати своїх союзників, - аналітик Бурковський
Аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський вважає, що наша заявка в НАТО дозволяє почати дискусію не лише про вступ України, а про те, наскільки готова кожна країна захищати своїх союзників і наскільки всі дійсно готові давати відсіч російському шантажу і агресії
Про це він заявив в етері телеканалу Еспресо.
"Знаєте, цією заявкою ми не лише чітко показали, куди ми йдемо. Ми зробили послугу європейським союзникам. Вони тепер всередині Альянсу подивляться, хто готовий воювати з Росією, хто готовий стати пліч-о-пліч проти російської агресії, а хто не готовий, кого можливо треба і виключити з Альянсу, хто не заслуговує на колективну відповідальність, на колективний взаємозахист", - сказав Петро Бурковський.
Аналітик зазначив, що дискусія про те, наскільки кожна країна-учасниця Альянсу готова захищати своїх союзників, є дуже вчасною, зважаючи на політику російського диктатора, який може організувати будь-який привід, щоб розпочати війну.
"Тому тут я не думаю, що Альянс розпадеться. Росія дуже хотіла б насправді, щоб це сталося. Я думаю, що Росія буде намагатися нашу заявку в НАТО подати як спосіб, що от Україна зараз розколить Європу, почнуться суперечності. Насправді наша заявка дозволяє почати дискусію не лише про вступ України, а про те, наскільки готова кожна країна захищати своїх союзників у рамках НАТО, і наскільки всі дійсно готові давати відсіч російському шантажу і російській агресії. Це дуже вчасна дискусія, адже своїми діями у Балтійському морі Росія показала, що вона може використати навіть підрив на підземних газопроводах як привід для війни. Якщо Альянс буде готовий відповісти на це рішучим чином, то почнуться навчання і збільшення контингенту, тобто будуть приведені у підвищену бойову готовність війська. Я думаю, це і покаже, що в України також є гарні перспективи вступити в НАТО", - зауважив він.
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