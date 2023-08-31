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Зеленський розповів, що наблизить Україну до закінчення війни

31 серпня, 2023 четвер
15:49
Війна з Росією На фото: Президент України Володимир Зеленський

Президента Володимира Зеленського заявив, що запрошення вступити до НАТО може "наблизити кінець війни"

Про це український лідер розповів в інтерв’ю португальському виданню RTP.

Зеленський вважає, що Україна буде частиною Атлантичного альянсу лише після закінчення війни, хоча запрошення може бути надійти раніше. Саме це запрошення може означати "наближення до завершення війни", але не всі сторони погоджуються з цим поглядом.

За словами українського президента, наша держава всі шанси на початок діалогу про майбутнє в Європейському Союзі пізніше цього року.

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"Все буде залежати від доброї волі або політичної волі європейських партнерів, нашої волі й наших можливостей", - сказав Зеленський.

Президент заявляє, що рішення може бути прийнято до кінця року, а процес, ймовірно, розпочнеться у 2024 році.

Щодо того, чи може війна закінчитися у 2023 році, лідер відповів: "Важко сказати, що війна може закінчитися пізніше цього року. Все залежить від декількох факторів, в тому числі й від успіху контрнаступу. Події на місцях можуть стати вирішальними у підштовхуванні до політичного рішення".

Що відомо про вступ України до Альянсу

Очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". 

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО. Президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі. А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

4 липня президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників по НАТО запропонувати Україні спрощений вступ до Альянсу на саміті у Вільнюсі, щоб підвищити ефективність українців на полі бою. Також міністри закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство у НАТО, а від настання справедливого миру виграють усі. Натомість американський президент сказав, що вважає, що питання стосовно вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни проти РФ.

У липні міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Україна обов'язково вступить до НАТО, але лише після закінчення війни з Росією.  

Президент України
російська армія
ЗСУ
НАТО
Володимир Зеленський
вступ до НАТО
Перемога України
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