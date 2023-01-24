Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Статті Значно більшу кількість танків Leopard можуть передати Україні 12 європейських країн. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Значно більшу кількість танків Leopard можуть передати Україні 12 європейських країн. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
24 січня, 2023 вiвторок
21:21
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Зараз ситуація змінюється на краще, і вже найближчим часом Україна почне отримувати ці танки, які нам вкрай потрібні, щоб проводити як наступальні, так і оборонні дії

Очікування Abrams та Leopard

Почнемо спочатку з гарних новин, які поширюються у поважних закордонних виданнях. За повідомленням видання The Wall Street Journal цього тижня очікується, що США можуть офіційно оголосити про постачання бойових танків Abrams до України. Адміністрація Байдена схиляється до того, аби передати Україні значну кількість танків Abrams, але поки що йдеться про 10 зразків. Оголошення про передачу Abrams є частиною домовленостей з Німеччиною, яка зі свого боку погодиться передати Україні свої танки Leopard, а також дасть зелене світло на постачання Leopard іншими країнами. І сама Німеччина вже в середу, 25 січня, має надати дозвіл Польщі щодо реекспорту танків Leopard до України. Сьогодні, у вівторок 24 січня, Польща офіційно звернулася до Німеччини за правом на реекспорт, а як ми знаємо, Польща у першому пакеті планує передати Україні 14 танків Leopard. Загалом відомо, що 12 європейських країн дійшли згоди ще під час Рамштайну, що вони можуть передати Україні значно більшу кількість танків Leopard, до 100 зразків. Але про це не повідомлялось, тому що тоді у Рамштайн не було домовлено, що реекспорт цих танків дозволить саме Німеччина.Однак, зараз ситуація змінюється на краще, і вже найближчим часом Україна почне отримувати ці танки, які нам вкрай потрібні, щоб проводити як наступальні, так і оборонні дії.

Бахмутський напрямок

Ситуація на фронтах залишається надзвичайно напруженою, де ворог і далі докладає зусиль, аби вийти на адмінкордони Донеччини та Луганщини, і вже сьомий місяць поспіль сточує свою армію і вагнерівців у зоні Бахмута. Весь цей час ворог намагається, то взяти Бахмут штурмом, то пробує обійти його з флангів, то перерізати лінії постачання до міста, але все це завершується колосальними втратами для ворога.

Юрій Сиротюк, стрілок-гранометник за позивним "Мамай" 5-го окремого штурмового полку ЗСУ, розказав, що після 7 січня ворог істотно активізувався по всьому Бахмутському фронту, особливо на північному фланзі у районі Соледара. Так само на південному фланзі противник намагається вийти та перерізати трасу Костянтинівка - Бахмут. Також росіяни намагаються дійти до траси зі Слов‘янська, щоб обрізати постачання до Бахмута. Останніми днями ми бачимо, що ворог змінив тактику, він повернувся до своєї старої тактики - атакувати в лоб та великими групами. Чесно кажучи, ми ще не бачили таких безглуздих спроб наступу.

Юрій Сиротюк додав, що на ділянці він працює на американському автоматичному гранатометі Mk 19, який стріляє на відстань до 2-х кілометрів та вражає живу силу на 6 метрів, має подвійну дію, кумулятивну та осколково-фугасну. Ми виявляємо ворога на відстані десь 2,5-3 км, коли він підходить до рубежів і можемо здійснювати стрільбу. Спочатку ми зустрічаємо ворога вогнем гранатометів, а далі добиваємо важкими кулеметами. День за днем ми спостерігаємо одну і ту саму картину - скупчення ворогів та їхні спроби просуватися вперед. Ми знищуємо ворога, вони кидають своїх 200-х, відступають, а на другий день починається та сама історія.

Зараз на півночі цього флангу ворог підтягнув важку техніку. Працюють ворожі танки, чого не було на початку. Також противник підтягнув артилерію та міномети й кожен день працює ворожа авіація. Але ми тримаємо фронт, фронт не прорваний. Десь місцями нас трошки видавили, але загалом усі спроби противника виглядають як безглузде самогубство, тобто противник сточує свою армію. Якщо вони будуть й далі воювати такими темпами, то важко собі уявити, ким вони збираються робити наступи на інших ділянках фронту.

Сиротюк зауважив, що фронт активізувався у тих місцях, де противник не атакує великими масами, але він все одно робить розвідку боєм. Навіть флангові позиції, які були відносно спокійні, теж піддаються постійним нападам. Тобто ворог промацує та шукає слабкі ділянки, намагаючись використовувати цю ситуацію. Очевидно, що у них є якась вказівка; попри жертви та втрати людських життів, у росіян є вказівка наступати. І ми знаємо, що вони роблять це під примусом, бо інколи ми маємо доступ до їхніх радіоперемовин і чуємо, як їх женуть матом і загрозою розстрілу. Ні з ідеєю та сміливістю вони наступають, а, тому що їх женуть у спину. На нашій ділянці фронту ми протистоїмо вагнерівцям.

Військовослужбовець ЗСУ пояснив, що росіяни підтягнули бронетехніку, тому що вони трохи просунулися на півночі від Бахмута, відповідно, зайняли промислові забудови та можуть підвезти туди техніку. До того ж ми бачимо, що ворожі танки працюють з закритих позицій, як артилерія. Вони й досі не йдуть підтримкою піхоти, не йдуть поряд з піхотою, фактично противник використовує танки як стаціонарні гармати, що заховані за будинками. І тут на північному фланзі Бахмутському напрямку спочатку трошки вдалося просунутися вперед їхній піхоті, а тоді вже підтягується ворожа артилерія. Бачимо, що її з'являється більше. На жаль, противник зберігає кількісну перевагу, особливо, тут на Бахмутському фронті. Паритету ще немає.

Однак, наша зброя стріляє влучніше, але менше. Є проблема, що ми використаємо різні типи набоїв, які мають різну балістику, по-різному летять та по-різному вибухають. А щодо мінометів, то можуть бути по 18 типів мін, у яких абсолютна інша балістика, тому зброя, яку ми використовуємо, потребує серйозної підготовки. Ця зброя вимагає до себе хорошого та уважного ставлення, доброго вивчення та освоєння,  і тоді вона буде працювати вправно.

Україна
Росія
Польща
зброя
Сергій Згурець
Німеччина
російська армія
ЗСУ
війна з Росією
Донеччина
Бахмут
США
Військові новини
зброя для України
Колонка Згурця
Соледар
Читайте також:
24 січня, 2023 вiвторок
Міністерство фінансів Британії допомогло Пригожину обійти санкції, щоб подати в суд на журналіста, - ЗМІ
Андрій Бабіш
23 січня, 2023 понедiлок
Кандидат у президенти Чехії Бабіш заявив, що не відправлятиме солдатів, якщо РФ нападе на країни НАТО, - Йозвяк
22 січня, 2023 неділя
Данілов назвав завдання Путіна під час нового наступу
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.89
    Купівля 39.89
    Продаж 40.56
  • EUR
    Купівля 42.47
    Продаж 43.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
24 січня
21:16
На фото військовослужбовець та гаубиця М109А3
Пентагон збільшить виробництво боєприпасів на 500% до рівня часів війни у Кореї, - The New York Times
21:11
Чехія
Чехія достроково виконала вимогу ЄС щодо економії газу
21:11
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив п'ятьох очільників ОВА
21:05
Танк Leopard
У Нідерландах не виключають можливості викупу в Німеччини 18 танків Leopard 2 для України
21:00
Олексій Кулеба
Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу президента України
20:54
Скандал щодо закупівель продуктів для військових: на антикорупційному комітеті Резніков визнав помилки у контрактах
20:52
Петро Порошенко
Порошенко з Брюсселя: танки будуть, і не лише "леопарди"
20:39
президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон
Танки, ППО та дипломатія: Зеленський поговорив з Макроном
20:24
Оновлено
Василь Лозинський
Ексзаступника очільника Мінрегіону Лозинського відправили під цілодобовий домашній арешт
20:09
Ексклюзив
Бахмут супутник
В районі Кліщіївки підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції, - офіцер батальйону ТрО Корсунов
20:09
Світовий виконавець кантрі Бред Пейслі став амбасадором UNITED24
20:04
OPINION
Христина Лукащук
Про комерціоналізацію, моду, експертність та шанс
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 335 дня війни: за пів години ЗСУ знищили три вертольоти Ка-52, український фільм номінований на "Оскар" та підрозділ танків для України
19:49
Розміром із Лондон: від крижаного плато Антарктиди відколовся айсберг
19:45
Leopard 1А5
Німеччина ухвалила рішення відправити танки Leopard в Україну, - Der Spiegel
19:27
Денис Шмигаль
У Кабміні назвали ключові пріоритети України під час енергетичного "Рамштайну"
19:26
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
МАГАТЕ не виявила військової техніки на території українських АЕС, - Гроссі
19:26
Годинник Судного дня перевели на 10 секунд ближче до півночі, через війну в Україні
19:14
російські військові окупанти
Ворог зазнав численних втрат на Бахмутському напрямку. На Лиманському й Авдіївському ЗСУ відбили всі атаки, - Генштаб
19:10
Довженко-Центр
На посаду керівника Довженко-Центру претендують 5 кандидатів: прізвища
19:01
Ексклюзив
Мультитест у 2023 році буде найжорсткішим за всі 15 років проведення тестування, - експерт з освітніх питань
18:57
Брендон Урі, Panic! Аt the disco
Гурт Panic! Аt the disco оголосив, що завершить діяльність у березні
18:30
Ексклюзив
Олаф Шольц
Шольц свідомо затримує постачання Україні озброєння, - дипломат Чалий
18:25
Олександра Меркушина
ЄЮОФ-2023: біатлоністка Меркушина виграла спринт та здобула перше золото для України
18:23
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган збирає радбез Туреччини, де серед іншого обговорюватиме довгострокове перемир'я між Україною та РФ
18:13
танки Leopard
Німеччина в середу схвалить запит Польщі про Leopard 2 для України, - Bloomberg
18:09
танк Leopard 2
Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн, - ABC New
18:07
OPINION
Ростислав Павленко
Щоб отримати зброю, іноді варто дивитися кіно
18:02
Світло
За порушення графіків відключень оштрафували Київське та Одеське обленерго
17:58
Leopard 2
Чехія не готова відмовитися від німецьких танків Leopard на користь України
17:53
енергетика ЛЕП електрика
Ближче до весни росіяни можуть зменшити обстріли обʼєктів енергетичної інфраструктури, - ексміністр енергетики Оржель
17:51
Оновлено
Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, - ЗМІ
17:40
Україна Євросоюз
В ЄС привітали антикорупційні розслідування та відставки чиновників в Україні
17:38
26 машин "швидкої" доставили пацієнтів з Херсона на Львівщину
"Медицина — в критичному стані": голова облради заявив про руйнування більшості лікарень Херсонщини
17:38
метро
Замість будувати метро на Виноградар поклав гроші на депозит: з генпідрядника стягнули ₴139 млн
17:08
Фінляндія
Фінляндія вважає, що у переговорах з Туреччиною про вступ до НАТО потрібен тайм-аут
17:08
Оновлено
президенти України та Фінляндії, зустріч у Києві 24 січня 2023 року
Президент Фінляндії Саулі Нійністе зустрівся в Києві з Зеленським: подробиці
17:00
В'ячеслав Негода
Заступник глави Мінрегіону Негода пояснив свою відставку реорганізацією міністерства
16:59
зерновий термынал
"Зерновий коридор" працює, попри гальмування процесу Росією, обговорюється продовження угоди, - посол України в Туреччині
16:43
У тимчасово окупованому Бердянську вибухнуло авто колаборантки Мамай, - мер Мелітополя
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV