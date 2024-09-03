Про ракетний удар по Полтаві та чергові випробування російського "вундерваффе". Колонка Сергія Згурця

Ракетний удар по Полтаві

Почну з трагічної події. Російські загарбники сьогодні, 3 вересня, ударили двома балістичними "іскандерами" по навчальному закладу в Полтаві, по Інституту зв'язку та по сусідній лікарні. Внаслідок цієї атаки 51 людина загинула і понад 200 поранено. Висловлюємо співчуття родинам загиблих.

Президент України доручив провести розслідування, проте у Міноборони повідомили, що часовий проміжок між тривогою і підльотами балістичних ракет був таким коротким, що застав людей під час евакуації до бомбосховища.

Щоб зупинити цей терор, Зеленський заявив про те, що нам треба, щоб передавалися засоби протиповітряної оборони й ракети до них, які потрібні зараз, а не десь на складі. І зброя для далекобійних ударів також необхідна саме зараз.

Американські далекобійні ракети AGM-158 JASSM

У цьому контексті певною обнадійливою новиною є повідомлення агенції Reuters, яка з посиланням на низку своїх джерел стверджує, що американські далекобійні ракети AGM-158 JASSM можуть увійти в один з оборонних пакетів, які США оголосять протягом цієї осені. Також наголошується, що точного рішення саме на зараз про передачу цих ракет не ухвалено, але досить близько до такого рішення.

Нагадаю, що ракета AGM-158 має дальність 370 км, потужну бойову частину, значну точність і може використовуватись в умовах РЕБ противника. Крім того, ця ракета використовується з літаків F-16. Вкрай важливо, аби разом з ракетами ми отримали дозвіл на використання цього озброєння по об'єктах у глибині території РФ. Це не лише летовища, а й носії або пускові платформи балістичних "Іскандерів", північнокорейських KN-23 та іранських балістичних ракет, які Москва хоче отримати від Тегерана.

"Вундерваффе" РФ

А Росія наче зараз готується до чергових випробувань нової чи старої крилатої ракети з ядерною силовою установкою під назвою "Буревісник". Цією ракетою Путін хизувався ще у 2018 році, мовляв, створено вундерваффе (дивовижна зброя), яка не збивається засобами ППО, яка може безупинно кружляти навколо землі до слушного моменту атаки. Але нагадаю, що за два роки з 14 випробувань цієї ракети лише 2 були більш-менш успішними. А серед неуспішних був і вибух ядерного реактора на ракеті "Буревісник".

Про те, що Росія знову почала якісь операції з цією ракетою, пише агенція Reuters і посилається на двох американських вчених, які дослідили супутникові знімки й знайшли новий полігон за 400 км від Москви з певним устаткуванням. Вони зробили висновок, що цей полігон створений для випробувань або для запусків ракети "Буревісник". Якщо цей "летючий Чорнобиль" зніметься в небо, хоч з атомним реактором, але це буде дозвукова крилата ракета, яка збивається засобами ППО, так само як збивається крилата ракета Х-101.

Курський напрямок

А в цей час західні експерти обговорюють хід бойових дій в Україні. У впливовому виданні Foreign Affairs вийшла гарна аналітична стаття двох відомих експертів, Майкла Кофмана і Роберта Лі, з приводу ходу і наслідків бойових дій ЗСУ у Курській області. Стаття цікава, до неї ще будемо звертатися в оцінках.

Але наведу поки що один із висновків експертів, який полягає у тому, що Курський наступ є творчим рішенням і дозволяє уникнути симетричної й невигідної боротьби проти чисельно переважаючого суперника. Проте Києву доведеться обирати, чи отримувати ті позиції, що він має, чи інвестувати в операцію більше дефіцитних ресурсів, мається на увазі сили й засоби наших бригад, щоб змусити Росію докласти набагато більших зусиль для протидії.

І найкращий сценарій для України, за оцінками Майкла Кофмана і Роберта Лі, полягає у тому, щоб українські війська стримали Росію на Донбасі з відносно незначним просуванням і утримали Курський плацдарм. Якщо Україні вдасться утримати частину Курської області, пережити атаки на енергетичну інфраструктуру, розширити масштаб і глибину власних позицій у російській території, то, за оцінками експертів, позиція Києва буде виглядати сильною, що своєю чергою допоможе у майбутніх переговорах про шляхи завершення війни.

Найгірший сценарій - якщо через кілька місяців Україна втратить значні ділянки землі на сході й не збереже жодної території в Курській області, то це ускладнить і зніме можливості використання цього здобутку, як потенційного важеля у перемовинах з РФ. Але це лише оцінки, однак лише практика є критерієм істини, що визнають самі закордонні експерти.

А ми, коли робимо оцінку практики й говоримо про бойові дії в Курській області, то під час наступу ЗСУ на Курщину була показана і продемонстрована гарна взаємодія між новими й старими бригадами. До речі, коли ми говоримо про нову бригаду, то згадаю 49-ту інженерно-штурмову бригаду. Це новостворена військова частина, яка першою пробивала проходи через фортифікації та мінні поля в Курській області. Ця бригада дистанційно керованими зарядами робила проходи в мінних полях, де йшла техніка.

Такі роботи нам ще доведеться здійснювати й на інших напрямках російської оборони. Розуміємо, що перед тим, як у розчищений прохід підуть військові, перед ними ще пройдуть сапери, які власними руками, спеціальними персональними устаткуваннями мають гарантувати безпечність цих коридорів.

Розробки українського ОПК для ЗСУ

Міністерство оборони України повідомило, що ЗСУ почали використання нових комплектів для розмінування, для дій саперів на першій лінії. Ці комплекти розроблені компанією "Український науково-дослідний інститут оборонних технологій".

Антон Семенов, керівник ТОВ "Український НДІ оборонних технологій", розповів, що цей комплект розроблений для того, щоб ЗСУ мали змогу робити проходи у мінних загородженнях під час проведення наступальних операцій. Коли українські військові йдуть уперед, звісно, що вони стикаються з мінними полями, які потрібно дуже швидко та обережно розміновувати. Це не є гуманітарним розмінуванням, це військове розмінування. Саме для цього і розробили такий комплект, який включає малий саперний щуп, спеціальне саперне маркування, спеціальні кілки, які світяться червоним та зеленим, також є спеціальні чеки, пристрій для зняття та активації натяжних і розривних датчиків цілей у мінах. Щодо кодифікації, то Міноборони України присвоїло код НАТО, а це означає, що цей набір є доступним в каталогах Альянсу і допущений до експлуатації.

Керівник ТОВ "Український НДІ оборонних технологій" додав, що цей комплект для розмінування є виключно українською розробкою, виготовлений тільки з українських компонентів, тобто ніяких іноземних комплектуючих у приладі немає. На сьогодні вже приблизно 500 наборів є у використанні нашими Силами оборони та безпеки. Зараз компанія має замовлення на нову партію комплектів, а далі після виготовлення ці набори відправлять до різних підрозділів ЗСУ. Крім того, компанія починає співпрацювати з іноземними фондами.

Український розробник зазначив, що на сьогодні завершена розробка трискладового саперного щупа, який можливо використовувати й у гуманітарному розмінуванні. Вже виготовлено таких 55 комплектів, частина з яких направлена на дослідну експлуатацію і використовується зараз Нацполіцією, СБУ, представниками ГУР, інженерно-саперними підрозділами ДССТ (Державна спеціальна служба транспорту) і ще Нацгвардією.

Семенов зауважив, що на закордонних виставках озброєння до стенда ТОВ "Український НДІ оборонних технологій" підходили представники збройних сил Італії, Франції та Туреччини, які зацікавлені в можливих закупівлях цих наборів. Також були проведені перемовини з представниками міністерства оборони Канади, запланована зустріч з делегацією міноборони Польщі. Тобто є сподівання, що будуть і нові контракти. Однак найголовніша задача – постачання до ЗСУ.